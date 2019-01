Creatori d'Eccellenza: a Ormea vince la "cucina povera" della trattoria Il Borgo

SERGIO RIZZO - Si è svolta in Sala San Giovanni a Cuneo una cena di gala finalizzata alla presentazione dell’anno tematico e del marchio "Creatori di Eccellenza"- Food di Confartigianato. A presentare la serata, che ha visto la presenza di un numeroso pubblico, di autorità e dei vertici nazionali di Confartigianato, è stato il noto giornalista televisivo e critico enogastronomico Edoardo Raspelli. Un momento molto importante per l’associazione in quanto nel corso della serata è stato presentato ufficialmente il tema che caratterizzerà il 2019 con le iniziative e gli eventi, a dimostrazione delle capacità progettuali e organizzative del comparto Confartigianato.

È stato inoltre presentato il ricco programma dell’anno tematico che consisterà in dodici serate itineranti nelle dodici zone di Confartigianato Imprese della provincia di Cuneo e avrà come titolo “A cena con il cuoco”. Le dodici serate saranno organizzate in dodici ristoranti delle rispettive zone che partecipano all’iniziativa. Un’occasione ulteriore per valorizzare i prodotti tipici locali narrando l’alta qualità gastronomica della nostra provincia con la realizzazione per quest’occasione di dodici piatti unici.

Durante la serata, ai dodici ristoranti che hanno aderito alla "Cena con il cuoco" da parte della Confartigianato Imprese Cuneo è stato consegnata una targa-riconoscimento in cui campeggia una grande scritta: "*e" creatori di *eccellenza food /2019. A rappresentare la Confartigianato Zona di Ceva sarà la trattoria "Il Borgo" di Ormea, che vedrà impegnati i tre cuochi del ristorante: Cinzia e Sandra Ricci con Massimo Coccalotto il prossimo 20 giugno 2019.

“Una serata molto ben riuscita – ha commentato lo chef Massimo Coccalotto al termine della premiazione – siamo anche molto soddisfatti del riconoscimento che ci è stato attribuito, nonostante ci sentiamo limitati di fronte a chef ben più blasonati e con molti anni di esperienza. Noi di esperienza abbiamo solo tre anni, per cui cercheremo di difenderci portando avanti quella che è la nostra cucina povera, tipicamente piemontese sul confine con la Liguria".

“Bella serata e bella iniziativa – è intervenuto Giorgio Ferraris, sindaco del Comune di Ormea – Credo che l’idea di Confartigianato di puntare sulle eccellenze del cibo sia un’idea vincente e importante. Mi fa piacere che in questo gruppo di dodici eccellenze della Granda ci sia anche un locale di Ormea, che ha saputo coniugare la valorizzazione della tradizione culinaria della nostra terra che è ricca e importante anche con un’innovazione e la modernità. Ritengo che questo sia un riconoscimento sicuramente ben meritato".

Sergio Rizzo

(Nella foto: il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris con i cuochi premiati Massimo Coccalotto, Cinzia e Sandra Ricci della Trattoria "Il Borgo" di Ormea)