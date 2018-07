Così sindaci e rappresentanti del mondo produttivo si mobilitano per la Cuneo-Asti

Alla luce delle sconcertanti dichiarazioni del neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli, che rimetterebbero in discussione tutto il lavoro fatto fin qui tra Piemonte e Bruxelles per il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo e, soprattutto, rinvierebbero senza nessuna certezza la partenza dei lavori, i parlamentari di Langhe-Roero Alberto Cirio e Marco Perosino, di concerto con il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti, coordinatore del Comitato locale di monitoraggio, hanno indetto per venerdì 27 luglio, alle 18, presso il Comune di Cherasco, una mobilitazione generale di tutti i sindaci e dei rappresentanti delle organizzazioni produttive del territorio.

«Lo scopo di questo incontro - sottolineano Alberto Cirio, Marco Perosino e Claudio Bogetti - è di fare chiarezza sulla situazione effettiva, dal momento che ad oggi siamo nell’ambito delle intenzioni e dichiarazioni informali da parte del ministro Toninelli, e soprattutto di definire un calendario di azioni concrete, comprese forme di protesta forti ed eclatanti, per porre fine a questa presa in giro che dura ormai da decenni».