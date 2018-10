Cosa fare nel weekend a Cuneo, ecco gli appuntamenti imperdibili di "Castelli Aperti"

Sono molte le dimore storiche che nel fine settimana aprono le loro porte per fare scoprire al visitatore il ricco patrimonio di arte e cultura della provincia di Cuneo.

"Castelli Aperti", dal 1996, consente al pubblico di scoprire e visitare il ricco patrimonio culturale artistico e storico dei castelli, giardini, musei, palazzi, ville e borghi del Piemonte dalla primavera all’autunno.

Rassegna di valorizzazione e di promozione dei siti storici, è nata grazie alla volontà della Regione Piemonte con le province di Asti, Alessandria e Cuneo e, oggi, si è estesa a tutto il territorio piemontese e anche alla Regione Liguria, terra da sempre legata all’identità del territorio del basso Piemonte.

Tutti gli appuntamenti di domenica 28 ottobre in provincia di Cuneo

PALAZZO SALMATORIS DI CHERASCO

9.30-12.30, 15.00-18.30 ingresso libero

PALAZZO GOTTI DI SALERANO – MUSEO CIVICO G.B. ADRIANI a CHERASCO

ore 9.30-12.30, 15.00-18.30. Gratuito

CASTELLO DEGLI ACAJA a FOSSANO

visite guidate ore 11.00 e 15.00. Gratuito

CASTELLO DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Dalle 15.00 alle 18.00; visita gratuita

CASTELLO REALE DI GOVONE

ore 10.00-12.00; 15.00-18.00. Intero: € 5; ridotto e gruppi: € 4

CASTELLO DEGLI ALFIERI a MAGLIANO ALFIERI

ore 10.30-18.30. Intero: € 4; ridotto: € 3

CASTELLO DI MANGO

dalle 10.30 alle 19.00 visita libera

CASTELLO DELLA MANTA

ore 10.00-18.00. Intero: € 8; ridotto: € 4

CASTELLO DI MONTICELLO D'ALBA

ore 10.00-12.30; 14.30-18.00. Intero: € 7; ridotto: € 4

IL FILATOIO ROSSO a CARAGLIO

ore 10.00-19.00. Intero: € 6; ridotto e gruppi: € 4

TORRE DI BARBARESCO

ore 10.00-19.00. Intero: € 5; ridotto e gruppi: € 4

PALAZZO TAFFINI D’ACCEGLIO – MUSES ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE a SAVIGLIANO

Orari 10.00-13.00; 14.00-18.00. Intero: € 7; ridotto: € 5

MUSEO CIVICO ANTONINO OLMO E GIPSOTECA DAVIDE CALANDRA A SAVIGLIANO

10.00-13.00, 15.00-18.30; Intero € 5; ridotto (6-25 anni, over 65, Unitre Savigliano, disabili con accompagnatore, Amici dei Castelli Aperti) € 3; gruppi (min. 10 persone) € 3, con visita guidata € 4; scuole € 2; gratuito fino a 5 anni, scuole di Savigliano, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

CASTELLO DEI MARCHESI DEL CARRETTO A SALICETO

Visite guidate alle 15.00 e 16.30; ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro

CASTELLO DI ROCCA DE’ BALDI – MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE A. DORO

Dalle 14.30 alle 18.30. Intero € 5; ridotto (7-14 anni, over 65, Torino+Piemonte Card) e gruppi (min. 20 persone) € 2,50; gratuito fino a 6 anni, residenti, disabili con accompagnatore, fino a 14 anni con la famiglia.

MONTAGNA IN MOVIMENTO NEL FORTE DI VINADIO: dalle 10.00 alle 20.00; Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero € 7; ridotto € 5. Visita guidata del Forte: intero € 6; ridotto € 4. Vinadio Virtual Reality: intero € 3; ridotto € 2. Biglietto cumulativo: intero € 10; ridotto € 8. Gruppi (min. 15 persone): biglietto ridotto a cui si aggiungono € 50 per l'apertura straordinaria. Scuole: € 4 (visita guidata del Forte), € 5 (visita guidata del Forte, Montagna in Movimento e Messaggeri Alati), € 3 (Vinadio Virtual reality e visita Messaggeri Alati: solo per gruppi massimo 20 persone).