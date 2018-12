Cos'è Pianpicollo Selvatico, la "casa" della ricerca artistica e scientifica in Alta Langa

Sabato 15 dicembre alle 11, presso la Biblioteca civica di Cuneo (via Cacciatori delle Alpi 9), l’associazione Art.ur, una delle realtà culturali più attive sul territorio cuneese, introduce l’esperienza dell'artista e architetto torinese Maurizio Cilli per presentare il progetto di residenza di Pianpicollo Selvatico.

Pianpicollo Selvatico è una cascina costruita nel 1811 a Levice, in Alta Langa, vicino al confine con la Liguria. Il suo nome significa letteralmente "piccolo piano selvatico" e deve la sua origine alla sua collocazione in un piccolo altopiano circondato dai boschi. Pianpicollo Selvatico è una casa per la ricerca; offre tempo e spazio per esplorare e esperire il potenziale creativo dell’essere umano, in relazione con gli altri viventi e la materia in ogni sua forma. Incoraggia la ricerca artistica, scientifica e filosofica come processi trasformativi. Promuove ogni forma di diversità, culturale ed ecologica. È un esperimento collettivo sulle illimitate possibilità di dialogo creativo con la natura, alla radice di ciò che è l'essere umano.



Maurizio Cilli, con la sua poetica, sensibilità e modalità di ricerca indiziaria, è stato invitato ad inaugurare il primo programma annuale di residenza di ricerca, Pianpicollo Research Residency, sostenuto dalla Fondazione Crc nell'ambito del bando Residenze d'Artista, e dalla Regione Piemonte. A partire da settembre 2017, nel corso dei dodici mesi successivi, Cilli ha abitato Pianpicollo Selvatico nella sua complessità, in diversi periodi e stagioni, interrogandosi sul significato del rapporto fra l'essere umano contemporaneo e la dimensione del selvatico. Il dialogo sarà accompagnato dalla visione del ricco archivio di immagini della residenza e della collezione di costumi realizzati per l’evento conclusivo dalla costumista torinese Melina Benedetto. Interverranno all'incontro Alice Benessia, presidente dell'associazione Pianpicollo Selvatico e Michela Giuggia, presidente dell'associazione Art.ur.