Corsi di storia antica (e viaggi) in autunno e in primavera al Museo dell'Abbazia di Borgo

Ultimi giorni per iscriversi al primo dei due corsi tenuti da Francesca Rocca, dottore di ricerca in storia antica, in programma nei prossimi mesi al Museo dell'Abbazia di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Il corso autunnale, in partenza lunedì 15 ottobre, è articolato in tre lezioni incentrate sul tema "Popoli di passaggio, passaggio di popoli. Storie di incontri e scontri in Costa Azzurra": protagonista sarà dunque la storia della colonizzazione e della susseguente occupazione di alcune città della Costa Azzurra (Marsiglia e le sue colonie). Il corso (costo 25 euro + 10 euro per il tesseramento all'associazione culturale Noau I officina culturale) sarà completato da un viaggio di istruzione facoltativo che avrà luogo dal 2 al 4 novembre e si svilupperà tra Marsiglia, Nîmes, Saint-Remy e Arles. I dettagli del viaggio verranno forniti durante il corso.

Con il corso primaverile invece il focus si sposterà sulla Grecia, con un viaggio di quattro lezioni lungo la terra ellenica passando per i grandi siti (Atene, Micene, Olimpia) sulle tracce della storia che ha gettato le basi della civiltà occidentale. Anche questo corso (costo 35 euro + 10 euro per il tesseramento) sarà completato da un viaggio di istruzione facoltativo che si svolgerà nel periodo pasquale. Iscrivendosi a entrambi i corsi entro domenica 30 settembre (ultimo giorno utile per iscriversi al corso autunnale inviando una mail all'indirizzo ass.noau@gmail.com o chiamando il numero 375.6044244) si avrà diritto a uno sconto di 10 euro.

Oltre ai due corsi, il calendario propone anche il ciclo di incontri "I lunedì nella storia": da novembre a maggio, ogni primo lunedì del mese alle 21 si terrà un appuntamento di approfondimento su temi legati all'archeologia, alla storia e alla cultura in senso generale. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro il lunedì precedente scrivendo alla mail ass.noau@gmail.com, telefonando al numero 375.6044244 (martedì – venerdì 9.30- 12.30, 14-18), oppure sulla piattaforma EventBrite.