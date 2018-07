CORSA/ Al via giovedì la gara "Per… correndo le mura di Ceva"

SERGIO RIZZO - Giovedì 19 luglio si terrà la quarta edizione gara competitiva di corsa su strada e camminata ludico motoria lungo un percorso cittadino di 10 Km circa.

Il Gsd Valtanaro, in collaborazione con il Comune la Pro Loco di Ceva e la Uisp Piemonte, organizza l’ottava edizione della “Per….correndo le mura di Ceva”. La corsa si svolgerà su percorso cittadino ad anello di poco più tre km per circa cento m. di dislivello totali con brevi tratti di sterrato, da percorrere tre volte.

La manifestazione competitiva è riservata agli atleti italiani e stranieri delle varie categorie in regola con il tesseramento Uisp o Fidal per l’anno in corso. Possibilità di partecipare in forma non competitiva percorrendo l’anello una volta sola per i camminatori e ragazzi fino a 17 anni e tre volte per tutti gli altri.

La manifestazione ludico – motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, fitwalking a passo libero o passeggiata) è aperta a tutti in conformità alle disposizioni normative del Decreto del Ministro della Salute in data otto agosto 2014, recante “Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015.

Per i minori si richiede l’autocertificazione dei genitori. Il ritrovo è fissato per le ore 17 presso piazza Le Val – campo sportivo (Area CErVe-zA Fest). Alle 18 partiranno i bambini su un percorso ridotto e alle 19,30 tutti gli altri.

Le iscrizioni alla competitiva devono essere fatte tramite il sito www.atltime.it/uisppiemonte.php oppure tramite e-mail gazzanoa76@gmail.com Le iscrizioni alla non competitiva, dovranno essere fatte sul posto, fino a trenta minuti prima della partenza.

Il prezzo è di euro 7,00 per la competitiva e euro 6,00 per la non competitiva (gratis per i bambini sotto i 14 anni). L’ iscrizione da diritto al ristoro lungo il percorso e a un ricco pac-co gara.

Il giorno della manifestazione si accettano iscrizioni alla gara competitiva fino alle ore 18 al costo di euro 10,00 con certificato medico alla mano. Gli atleti donatori Aido che intendono concorrere per l’assegnazione del trofeo offerto dall’associazione, dovranno farne segnalazione indicando il numero di tessera di appartenenza. Il rilevamento tempi e l’elaborazione classifica, è a cura di G.s.d. Valtanaro.

Durante la manifestazione sarà presente il sevizio ambulanza medicalizzata e la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Verranno premiati i primi tre assoluti, i primi tre di ogni categoria e le prime cinque società più numerose. Premio speciale per i primi tre cebani maschi e femmine classificati, offerti dalla Pro Loco. Sarà inoltre consegnato, offerto dalle rispettive famiglie, il quarto Trofeo Remo Canavese e quarto trofeo Remo Rossotti ai primi classificati femmine e maschi assoluti.

I premi saranno costituiti da prodotti locali di valore e non sono cumulabili. A conclusione della manifestazione, nella stessa piazza nell’ambito della CErVezA Fest, vi è la possibilità di consumare un pasto a prezzo agevolato per tutti gli iscritti che ne faranno richiesta sul posto.

Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche e di regolamento Uisp. Per ulteriori informazioni telefonare a: Gino 328. 2254551 / Carla 328. 5741598

Sergio Rizzo

