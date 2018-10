Convivere con il Parkinson si può: alla Residenza “S. Antonio” di Cuneo spiegano come

Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese dal 2016 ha attivato un Gruppo di auto mutuo aiuto, che ha come finalità il miglioramento della qualità della vita delle famiglie che si trovano a convivere con la malattia di Parkinson.

Uno spazio protetto, una rete di sostegno, all’interno del quale è possibile scambiarsi dei consigli di vita con un confronto alla pari in un clima di ascolto e di dialogo, e dall’altro di ottenere sempre più informazioni dagli esperti.

Il gruppo è nato dalla collaborazione tra il Consorzio e l’Associazione Parkinson della provincia di Cuneo (presidente Claudio Rabbia). E’ condotto dallo psicologo del Consorzio dr. Pietro Piumetti, si riunisce a cadenza mensile, presso il salone della residenza per Anziani “Mater Angeli” di Cuneo, il primo martedì del mese dalle ore 16 alle ore 18; è aperto non solo ai familiari, ma anche ai malati di Parkinson.

Nel gruppo vengono organizzati anche incontri di Educazione alla salute con neurologi, psicologi, fisioterapisti ed altri esperti della salute che possono aiutare a migliorare la qualità della vita dei partecipanti. La media dei partecipanti è di oltre 30 persone.

Per sensibilizzare la popolazione nei confronti di questa patologia, il Consorzio Socio Assistenziale in collaborazione con l’ ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Cuneo) ha organizzato il Convegno dal titolo “Consigli pratici per convivere con il Parkinson”, coinvolgendo il prof. Alessandro Mauro, docente ordinario di Neurologia dell’Università di Torino e Direttore Neuroriabilitazione all’IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (Verbania) e la Dott.ssa Silvia Rosso, psicologa psicoterapeuta S.S. di Neuropsicologia dell’ASL CN1. L’evento ha ottenuto il patrocinio del comune di Cuneo, dell’ASLCN1, dell’ASOCN e dell’Associazione Parkinson della prov. di Cuneo.

L’invito è rivolto a tutte le persone interessate. La partecipazione è libera. Per informazioni tel. al dr. Piumetti 3497943115