Ponti di Cuneo e accattonaggio tra i vari problemi da affrontare in Consiglio comunale

Il primo Consiglio comunale dopo la pausa estiva, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, sarà lunedì 24 settembre alle 17, con prosieguo martedì 25 settembre alle 18 e mercoledì 26 settembre, sempre alle 18, nella sala delle riunioni del Palazzo Municipale di Cuneo (via Roma 28), per la trattazione dei seguenti argomenti.

PROPOSTE DI ORDINE DEL GIORNO

Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Fierro Aniello, Toselli Luciana e Sturlese Ugo (Cuneo per i Beni Comuni) in merito a: "Ritiro ordinanza di sicurezza urbana ex articolo 54, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Misure di contrasto al degrado urbano causato dall'accattonaggio, bivacco e mendicità molesta";

Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Sturlese Ugo, Fierro Aniello e Toselli Luciana (Cuneo per i Beni Comuni) in merito a: "Adozione del Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni";

Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Sturlese Ugo, Fierro Aniello e Toselli Luciana (Cuneo per i Beni Comuni) in merito a: "Completamento informativa su opere di urbanizzazione a carico della Società Eurofim Immobiliare S.r.l. da realizzarsi in applicazione del PEC R-4C (Aree ex-Bongioanni);

Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Sturlese Ugo, Toselli Luciana e Fierro Aniello (Cuneo per i Beni Comuni) in merito a: "PEC VCC.2 - Piazza Cav. Vittorio Veneto, Giardino don Stoppa, fabbricati ex IPI - per ragioni di competenza obbligatoria del Consiglio Comunale in materia di bilancio e patrimonio";

Ordine del giorno presentato dai capigruppo consiliari Spedale Alessandro (Cuneo Solidale Democratica), Pellegrino Luca (Centro per Cuneo lista civica), Paschiero Luca (Crescere Insieme) e Noto Carmelo (Partito Democratico) in merito a: "Rispetto della convenzione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia - Bando Periferie - e dei relativi finanziamenti";

Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele (Movimento 5 stelle.it) in merito a: "Lavori per la sicurezza del nuovo ponte sul fiume Stura della Strada Statale n. 705 Est-Ovest di Cuneo e richiesta dei report dei controlli ad Anas" ;

Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele (Movimento 5 stelle.it) e Menardi Laura (Grande Cuneo) in merito a: "Raccolta fondi comunale per Genova";

Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Revelli Tiziana, Spedale Alessandro e Vernetti Marco (Cuneo Solidale Democratica) in merito a: "Miglioramento della performance della raccolta differenziata attraverso adozione di applicazioni software per facilitare l'informazione e la comunicazione";

Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Revelli Tiziana, Spedale Alessandro e Vernetti Marco (Cuneo Solidale Democratica) in merito a: "Adesione alle campagne di sensibilizzazione alla riduzione dello spreco alimentare e introduzione buone pratiche nelle mense scolastiche".

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Interrogazione n. 1

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Il "dopo di noi" - Problematiche famiglie con disabili

Consigliere: Lauria Giuseppe

Interrogazione n. 2

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Conflitto etico di interesse alla Fondazione CRC: Azionista di Autostrade è anche controllore

Consigliere: Sturlese Ugo

Interpellanza n. 3

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale stradale

Consigliere: Isoardi Carla Santina, Demichelis Gianfranco, Garavagno Carlo, Noto Carmelo, Priola Simone e Tomatis Sara

Interpellanza n. 4

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Condizioni di incuria in cui versano aiuole, marciapiedi della città e delle frazioni

Consigliere: Isoardi Carla Santina, Demichelis Gianfranco, Garavagno Carlo, Noto Carmelo, Priola Simone, Tomatis Sara

Interpellanza n. 5

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Accattonaggio

Consigliere: Garnero Massimo e Menardi Laura

Interpellanza n. 6

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Conflitto di interessi al vertice della Fondazione CRC

Consigliere: Menardi Laura e Martello Maria Luisa

Interpellanza n. 7

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Mancati lavori al ponte della Est-Ovest di Cuneo sul Fiume Stura di Demonte

Consigliere: Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele

Interpellanza n. 8

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Bilancio partecipato e esame del regolamento proposto

Consigliere: Isoardi Manuele e Cina Silvia Maria

Interpellanza n. 9

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Controlli al ponte della Est-Ovest di Cuneo sul Fiume Stura di Demonte

Consigliere: Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele

Interpellanza n. 10

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Attraversamento pedonale davanti alla Residenza Sant'Antonio di Cuneo

Consiglieri: Toselli Luciana

Interpellanza n. 11

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Situazione ponti nel comune di Cuneo e richieste di finanziamenti

Consiglieri: Toselli Luciana

Interpellanza n. 12

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Bagni pubblici a Cuneo, un servizio sempre più obsoleto e carente

Consiglieri: Peano Laura

Interpellanza n. 13

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Controllo ponti

Consiglieri: Martello Maria Luisa, Menardi Laura e Garnero Massimo

Interpellanza n. 14

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Degrado area ex policlinico

Consiglieri: Noto Carmelo, Priola Simone, Tomatis Sara, Garavagno Carlo, Isoardi Carla Santina e Demichelis Gianfranco

Interpellanza n. 15

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Disagi nei Giardini Fresia: quali interventi per restituire un gradevole spazio verde ai residenti del Centro Storico?

Consiglieri: Fierro Aniello

Interpellanza n. 16

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Dati sulla povertà nel Comune di Cuneo

Consiglieri: Fierro Aniello

Interpellanza n. 17

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Plesso di Passatore

Consiglieri: Lauria Giuseppe

Interpellanza n. 18

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Recupero parcheggi su area pubblica in località frazione Bombonina-Concentrico

Consiglieri: Bongiovanni Valter

Interpellanza n. 19

Data: 24-25/09/2018

Oggetto: Rotonda San Benigno

Consiglieri: Bongiovanni Valter