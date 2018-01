Contenziosi con il gestore telefonico: qualche consiglio utile ai cuneesi

Alzi la mano chi non ha mai “perso tempo” per tentare di risolvere un contenzioso con il proprio gestore telefonico, e poi di passare ad un altro, senza prima però aver pagato il “dovuto”? Ma quando si presenta un contenzioso siete sicuri che ci sia veramente un “dovuto” da restituire? Cerchiamo di capire come valutare e risolvere queste situazioni.

Un contenzioso si presenta quando c’è un problema dovuto generalmente a tre situazioni:

- Contratto non consono alle promesse in sede di colloquio con l’agente diretto per le aziende, o con l’operatore per il privato.

- Errori di fatturazione da parte della compagnia telefonica: dall’errore macroscopico alle opzioni richieste o meno, attivate o non.

- Burocrazia lenta durante il passaggio da un gestore all’altro.

Tutte queste situazioni hanno in comune la perdita di tempo nel tentare di risolverle e la modalità di affrontarle per arrivare ad una soluzione positiva.

La Bite ti può aiutare perché, pur non essendo in teoria operazioni complesse, il cliente in pratica si trova a vivere una situazione di stress che non sa affrontare e che richiede tempi, modi e parole precise da utilizzare per essere il più precisi possibile. La consulenza da parte della Bite può portare i seguenti vantaggi:

- Il cliente che viene seguito dal consulente può fare affidamento su una documentazione molto precisa ed approfondita del suo caso, grazie al lavoro di preparazione della Bite. Il recupero di determinati documenti richiede tempo e preparazione, come abbiamo accennato prima.

- Il cliente viene rappresentato da un consulente che, per l’esposto, si interfaccia con l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e che crea un documento ufficiale protocollato.

- Quando interviene il consulente, il cliente ha il vantaggio di avere la “posizione congelata”: la cifra contestata resta invariata e non può essere richiesta fino alla prima udienza.

- Il cliente non ha spese in caso di risultato negativo: alla Bite spetta una ricompensa economica solo in caso di vittoria del contenzioso. Si tratta di una percentuale concordata sulla cifra contestata in partenza.



Bisogna valutare in modo razionale una possibile collaborazione con il consulente per affrontare al meglio il contenzioso nelle diverse fasi: dal primo tentativo di conciliazione fino all’udienza di prima istanza.

Se si vuole risolvere il problema, bisogna farlo da subito, per evitare che la compagnia telefonica passi al recupero del contenzioso utilizzando il metodo del “Saldo a stralcio” dei Recupero Crediti: se la somma non è dovuta perché darne anche solo una parte minore? Se si opera al meglio con un consulente, la percentuale di vittoria è molto alta.

Se hai un contenzioso e vuoi valutare la mia collaborazione contattaci: info@bitecom.it - 346.5188377