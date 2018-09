Confindustria Cuneo: “Con Wooooow! tutte le opportunità per costruire il tuo domani”

Venerdì 9 e sabato 10 novembre a Cuneo, il format innovativo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria e gli eventi dedicati all’orientamento scolastico

Workshop tematici, laboratori e sperimentazione pratica per appassionare e coinvolgere gli studenti di oggi che diventeranno i professionisti del domani. Venerdì 9 e sabato 10 novembre a Cuneo, le Aule della Musica, le palestre e l’area del Ping di piazza Foro Boario ospiteranno una serie di incontri dedicati all’orientamento scolastico: “motore” della due giorni il format ‘Wooooow!’ proposto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo che, forte del successo delle passate edizioni sul territorio regionale, si unisce ad altri due eventi dedicati ai giovani studenti, il Salone unico per l’orientamento e il Salone regionale “Io Lavoro”.

“Da anni, Confindustria Cuneo è impegnata sul tema Educational – commenta il Presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola – e finalmente siamo riusciti a realizzare un unico evento di orientamento dedicato sia ai giovani della scuola media inferiore che si trovano ad affrontare la scelta della scuola superiore e sia ai ragazzi che, al termine del loro percorso scolastico, dovranno scegliere l’università o il mondo del lavoro. Non c’è modo migliore, per coinvolgere i ragazzi, che far loro sperimentare direttamente alcune situazioni nelle quali potrebbero venirsi a trovare durante il loro percorso di studio o di lavoro”.

Questa iniziativa arricchisce il “progetto scuola” che portiamo avanti negli Istituti superiori della Provincia – aggiunge il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo, Alberto Ribezzo – attraverso incontri in cui coinvolgiamo gli studenti su tematiche legate all’impresa, stimolandoli a relazionarsi con il mondo del lavoro attraverso testimonianze, simulazioni, consigli e altre informazioni utili. Con “Wooooow” vogliamo ampliare il raggio d’azione, per questo abbiamo creato un comitato composto dai referenti all’orientamento delle scuole di Cuneo, con cui stiamo collaborando per il successo dell’evento, innovativo per eccellenza”.

Questa prima edizione avrà come Project leader Nicoletta Trucco, vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo, e punterà il più possibile a valorizzare la dimensione interattiva delle proposte laboratoriali.