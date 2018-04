Confcommercio Cuneo incontra gli Emirati Arabi Uniti per cercare nuove sinergie di sviluppo turistico ed imprenditoriale

“Aziende competitive pronte a cogliere le opportunità offerte dalla internazionalizzazione: sono queste le caratteristiche imprenditoriali richieste dal mercato degli Emirati Arabi Uniti e che gli imprenditori cuneesi sono pronti a cogliere e sono capaci a trasformare in business”.

Con queste parole Luca Chiapella, presidente provinciale di Confcommercio, ha aperto i lavori della tavola rotonda che si è svolta nella sede di via Avogadro a Cuneo, per fare il punto sulle opportunità e le criticità offerte dal mercato arabo. Un mercato in pieno sviluppo e molto interessato ad accogliere imprese italiane ma anche ad identificare territori adatti per creare un flusso turistico che ricerca soprattutto natura incontaminata, possibilità di fare attività sportiva e buon cibo. Un turismo, quello arabo, che tra l’altro potrebbe arrivare comodamente in Granda, utilizzando l’aeroporto di Levaldigi.

Alla tavola rotonda, hanno partecipato - oltre al presidente provinciale Confcommercio Cuneo Luca Chiapella ed il direttore Confcommercio Marco Manfrinato -, il direttore di Cna e presidente della Camera di Commercio di Cuneo a Nizza, Patrizia Dalmasso, il sindaco di Cuneo, nonché presidente della Provincia Federico Borgna e l’assessore al turismo Luca Serale. Ad esporre le opportunità imprenditoriali e a spiegare la domanda turistica da parte degli Emirati Arabi Uniti, sono stati Silvano Martinotti, vice presidente della IIC UAE - Camera di Commercio a Dubai, Emirati Arabi Uniti -, Mauro Marzocchi, segretario generale della IIC UAE e Stefania Chirico, Italiano Representative IIC UAE.

Alla tavola rotonda del mattino, è seguito un incontro pomeridiano con gli imprenditori cuneesi e un gruppo di studenti dell’Università di Management ed Economia di Torino, sede distaccata di Cuneo, estremamente interessati ad ascoltare i rappresentanti del mondo del business arabo.

“Quanto è emerso è di grande importanza per le imprese cuneesi - ha sottolineato il presidente Confcommercio Cuneo Luca Chiapella -, perché il mercato arabo cerca soprattutto aziende preparate, serie e competitive. Tutte caratteristiche che il settore cuneese offre senza difficoltà. Certo, quello degli Emirati Arabi Uniti è un mercato molto esigente, per questo è necessaria una preparazione e una professionalità indispensabile per poter fare impresa. I settori che hanno più opportunità sono quelli legati alla ristorazione ma solo di alta qualità e del divertimento ma sono molto apprezzate anche le risorse umane, le idee innovative, la capacità di creare business. Inoltre le aziende del nostro territorio partono da una base solida, che è la capacità di vendere le proprie produzioni fuori dai confini nazionali. La quota dell’export dell’impresa cuneese è un dato interessante: gli imprenditori cuneesi non hanno paura di confrontarsi su un mercato internazionale ed il ruolo della associazioni di categoria è quello di una assistenza che tuteli il business”.

Quello che si è tenuto in Confcommercio è il secondo incontro finalizzato alla internazionalizzazione delle imprese cuneesi. Il primo si è svolto a gennaio, con i rappresentanti delle isole Canarie.

“L’internazionalizzazione è un tema importante per Confcommercio - ha spiegato Luca Chiapella - e al quale stiamo lavorando già da un anno e mezzo. Non si tratta assolutamente di delocalizzare la propria impresa ma di esplorare nuovi mercati esteri che possono offrire grandi opportunità alle nostre aziende. Ed il compito delle associazioni di categoria, come Confcommercio e Cna con la quale collaboriamo, è proprio quello di accompagnare gli imprenditori interessati su questo cammino e di farlo in maniera sicura, con progetti studiati appositamente per ogni realtà imprenditoriale. Quello che non è sufficiente in tutta la Granda sono le infrastrutture, le vie di comunicazione che sono scarse e problematiche. Questo è un problema molto importante, che ostacola lo sviluppo imprenditoriale del nostro territorio e al quale va assolutamente trovata na soluzione”.

Primo risultato del lavoro di internazionalizzazione di Confcommercio Cuneo, si concretizza tra pochi giorni, con la prima missione commerciale alle Isole Canarie, durante la quale saranno avviate le attività di accompagnamento alle imprese cuneesi in area ZEC - ossia un’area speciale a bassa tassazione fiscale che agevola fortemente l’insediamento imprenditoriale -, attraverso la firma ufficiale di appositi protocolli di intesa. Alla missione parteciperà anche una prima azienda cuneese che, attraverso il supporto di Confcommercio Cuneo e di esperti e consulenti locali, sarà orientata a nuove iniziative imprenditoriali sull’isola spagnola.