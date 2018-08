Concerto onora la Madonna dei Fiori nella chiesa dei Battuti Bianchi a Bra

FRANCO BURDESE - Sabato 1 settembre nella splendida cornice della chiesa dei Battuti Bianchi di Bra (Cuneo) alle 21,15 si terrà un concerto in onore alla Madonna dei Fiori, patrona della città. Ad esibirsi il Coro dei Battuti Bianchi e il Coro Polifonico “7 torri” di Settimo Torinese.

"E’ un privilegio - commenta il presidente della Confraternita della SS. Trinità Livio Sartirano - ospitare la Corate di Settimo Torinese. Sono certo che gli intervenuti potranno assistere ad una bella esibizione. La nostra chiesa si presta per acustica e estetica alla realizzazione di concerti e sono contento che il Coro dei Battuti Bianchi si possa esibire con quello delle “7 torri” per dare vita ad una bella serata di canto. Un caloroso invito va dunque non solo agli appassionati di musica, ma a quanti vorranno trascorrere un sabato sera in un luogo artisticamente stupendo come la chiesa dei Battuti Bianchi a Bra".

L’Associazione Corale Sette Torri inizia l’attività nel 1981, a Settimo Torinese, con la direzione artistica di Vittorio Frigerio e poi, a partire dal 1992, con quella di Giovanni Cucci. Il coro, voci miste e voci pari, coltiva di preferenza la musica popolare elaborata da importanti musicisti del ‘900 e la polifonia. Nell’anno 2000 è nato anche il coro di voci bianche “I Cuccioli”. La Corale Sette Torri ha tenuto oltre trecento concerti in Italia e all’estero ed ha organizzato rassegne, convegni, concerti con l’intervento di cori e personalità di fama. Ha partecipato ad importanti concorsi ottenendo numerosi premi e organizza da molti anni, a Settimo Torinese, la Rassegna Corale Nazionale “CORINSEME”. Dal 1995 ha più volte collaborato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dopo aver partecipato alla nascita del “Ruggero Maghini”.

Nel 1996 la Corale ha inciso l’opera "40b" di Leone Sinigaglia “Diciotto vecchie canzoni popolari del Piemonte”; nel 2005 ha terminato l’incisone della raccolta (14 canti di ispirazione popolare) intitolata “Casina sola"; a settembre del 2011, dalla partecipazione alla rassegna MITO nasce un'incisione dedicata ai canti del Risorgimento. Nel mese di settembre 2012, il Maestro Edy Mussatti ha preso la bacchetta già appartenuta al precedente direttore Giovanni Cucci. Nel febbraio 2018 la direzione del coro passa sotto la guida del maestro Giuseppe Olivero.

Franco Burdese