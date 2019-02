Con Santibriganti a Caraglio tutti possono imparare a "parlare e agire in pubblico"

Sta per iniziare a Caraglio (Cuneo) un nuovo corso organizzato dalla compagnia Santibriganti, “Parlare e agire in pubblico”, che si propone di fornire le tecniche teatrali utili a migliorare la propria comunicazione verbale e non verbale e a gestire le proprie emozioni nel processo di comunicazione in pubblico.

Il corso, che si terrà nella sala riunioni di via Contardo Ferrini 3 a Caraglio (ingresso cortile del municipio), si svilupperà in 12 incontri a partire dal 21 febbraio fino al 9 maggio, tutti i giovedì dalle 20,30 alle 22,30. Per maggiori informazioni si può chiamare lo 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30 o scrivere a organizzazione@santibriganti.it