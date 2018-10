Con "Roba da masche" e un pauroso museo Halloween al Wimu a Barolo è più divertente

Dall’America alle colline di Langa per festeggiare insieme un evento che, pur non avendo esattamente radici a Barolo, è ormai piccola tradizione per il WiMu.

Anche quest’anno il Museo del Vino dedica un doppio appuntamento ad Halloween, la festa americana con streghe, zucche e dolcetti che si è adattata alle colline dell’Unesco in una versione tutta langhetta.

“ROBA DA MASCHE!”

E così, anche quest’anno, nella notte più paurosa dell’anno, torna per i più grandi “Roba da masche!”, il gioco a squadre all’insegna dell’avventura ripercorrendo alcune antiche tradizioni di queste colline, attraverso l’avveniristico percorso museale opera di François Confino. Una sorta di caccia al tesoro per ricostruire quella che sembrerebbe essere una leggenda, ma che di sicuro nasconde qualcosa di vero, tra indovinelli e misteri da risolvere, oltre a una corsa su e giù per gli scaloni del maniero a caccia di indizi e tracce per ricostruire la storia che richiama alle famose masche, le streghe di Langa.

All’arrivo alla biglietteria del WiMu, ogni squadra riceverà un kit di gioco contenente le istruzioni e l’occorrente per la serata. Da quel momento comincia l’avventura, immersa in un’atmosfera coinvolgente e surreale, oltre che magica. Non ci sono tempi prefissati, poiché nel museo è necessario muoversi con attenzione e rispetto. I premi finali saranno sorteggiati fra le squadre che concluderanno il gioco e risolveranno il mistero: l’importante è divertirsi e portare a termine il lavoro.

Per tutti, poiché le ricerche e le prove da superare potrebbero spingere i partecipanti anche all’esterno del castello, ci sarà un caldo bicchiere di vin brulé, in collaborazione con la Proloco di Barolo, per affrontare le prove con la giusta energia.

Per partecipare a Roba da masche! è necessario iscriversi entro e non oltre martedì 30 ottobre. Ogni squadra potrà scegliere di cominciare il gioco quando preferisce, purché in un orario compreso fra le 20,30 e le 22,00. Il castello chiuderà alle 00,30. Il costo dell’iscrizione è di € 30 a squadra (da 1 a 5 persone) + il biglietto di ingresso al museo per ciascun componente la squadra (3 € da 6 a 14 anni; 8 € intero; 6 € over 65). E’ possibile iscriversi direttamente dal sito del museo, www.wimubarolo.it, compilando il modulo e inviandolo via mail a info@wimubarolo.it entro il 30 ottobre.

HALLOWEEN DA FIABA

Anteprima per i bambini, invece, sabato 27 ottobre, quando personaggi delle fiabe e streghe si incontreranno per Halloween al WiMu.

Al castello Falletti le favole si confonderanno con il mondo dell’occulto, in un gioco-evento per bambini tutto da ridere. L’appuntamento è alle 17.45 per una divertente iniziativa tutta riservata a bimbi e famiglie sul format delle visite di “Un museo da fiaba”.

La protagonista della visita animata è una giovanissima apprendista strega alle prese con una serie di prove difficilissimi per conquistarsi il titolo di Super Strega di Halloween. Per ottenere il premio, dovrà infatti recuperare gli oggetti che la terribile Regina delle Streghe ha nascosto lungo le sale del Museo, tra i cinque piani del castello di Barolo: pipistrelli, zucche tagliate, formule e pozioni magiche, tanti ingredienti indispensabili per diventare una strega provetta. Toccherà ai bambini aiutarla nella ricerca, in un colorato percorso tra fiabe e magie, dove non mancheranno gli elementi di alcune celebri favole, come la mela di Biancaneve e la casetta di marzapane di Hansel e Gretel, ma tutto sarà in perfetto stile Halloween.

L’iniziativa, realizzata da Barolo & Castles Foundation, è in collaborazione con Oz (Officine-Zeta).

Prenotazioni entro le 18.00 di venerdì 26 ottobre.

L’evento è consigliato ai bimbi dai 6 ai 10 anni. Costo per partecipazione 8 euro a bambino. Gli adulti accompagnatori potranno visitare per conto proprio il WiMu al costo agevolato di 5 euro (anziché 8). Titolari abbonamento Musei: attività bambini 5 euro, ingresso adulti al WiMu gratuito.

Info e prenotazioni

WiMu – Museo del vino a barolo

Tel 0173.386697

Mail: info@wimubarolo.it

www.wimubarolo.it