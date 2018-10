Con "Resistenze" ad Alba si ricorda il passato per costruire un futuro di pace

La Città di Alba celebra il Centenario della fine della Grande Guerra e il 74° anniversario della Libera Repubblica con le manifestazioni “Resistenze”, organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" o.n.l.u.s. e le associazioni cittadine.

Un fitto calendario di incontri e momenti celebrativi che rinnovano il racconto di pagine fondamentali della nostra storia e dell’intera nazione.

Fino al 21 dicembre dal martedì al venerdì 15.00 – 18.00 / sabato e domenica 14.30 – 18.30

Centro studi Beppe Fenoglio Onlus – piazza Rossetti, 2 Alba

Geoffrey Kellet Long and his contemporary series of drawings with the partisans – Italy 1944

Nel 1944, il Capitano Long fu paracadutato in territorio nemico in Italia insieme al corrispondente canadese Paul Morton e l’ufficiale SOE, Capitano Michael Leese. Durante il tempo passato insieme ai Partigiani delle Langhe ha prodotto una serie di 30 disegni.

Gentilmente concessi dal Ditsong National Museum of Military History.

A cura del Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con ANPI Sezione di Alba.

Per info: 0173.364623 - info@centrostudibeppefenoglio.it

Mercoledì 27 ottobre ore 17

Sala Casa Opere Diocesane di via Mandelli, 9 Alba

“Una donna di Langa. Maria Prospera Veglio”

Presentazione del libro edito da Araba Fenice, scritto da Maria Prospera Veglio e curato da Sara Moscone.

Maria Prospera Veglio è nata a Diano d’Alba nel 1931, è cresciuta in campagna, conoscendo fin da bambina le gioie di una vita nella natura e le asprezze della guerra e del lavoro nei campi. La curatrice, Sara Moscone, si occupa di letteratura cristiana antica. Ha pubblicato uno studio dedicato a Giovanni Crisostomo. E’ appassionata di scrittura e storie locali.

L’ingresso è libero. Per info: 0173.293288 – lib.incontro@tiscali.it - www.libreriaincontro.it

Giovedì 1 novembre ore 15

Cimitero monumentale

Santa Messa

In occasione della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale di Alba parteciperà alla Santa Messa nel Cimitero monumentale di via Ognissanti, giovedì 1 novembre, alle ore 15.00.

Dopo il rito liturgico, verrà deposta una corona di alloro sul monumento ai Caduti, al “Campo della memoria”, con un momento di riflessione e di ricordo in occasione della giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate del 4 novembre.

Sabato 3 novembre ore 19.00

Monumento all’Alpino, Parco della Divisione Cuneense Alba

Centenario della firma dell’Armistizio tra l’Italia e l’Impero Austroungarico avvenuta a Vittorio Veneto la sera del 3 novembre.

In ottemperanza alla disposizione del Direttivo Nazionale dell’A.N.A. il Gruppo di Alba si radunerà al Monumento dell’Alpino per l’onore ai Caduti. La celebrazione verrà svolta in contemporanea in tutta Italia presso i monumenti agli Alpini Caduti.

A seguire, alle ore 21, al Teatro Sociale di Alba “Sala Marianna Torta Moro-Lin” Si terrà il concerto del Coro “STELLA ALPINA” diretto dal maestro Giuseppe Tarabra, con l’intervento del soprano Gabriella Settimo.

Verranno eseguiti canti di trincea e di montagna della Grande guerra. I canti saranno intercalati dalla lettura di lettere dal fronte ai famigliari. La regia è di Walter Gabutti.

Ingresso gratuito.

Domenica 4 novembre ore 9

Santa Rosalia – Sagrato della Cappella Alba

Inaugurazione del nuovo Monumento ai Caduti

Cerimonia commemorativa davanti al nuovo Monumento ai Caduti del borgo nelle Guerre 1915/1918 e 1940/1945. Al termine si svolgerà la Santa messa in suffragio. Alle 12.30, nel salone adiacente, si svolgerà il pranzo su prenotazione.

Per info e prenotazioni: 338.8246548 – 0173.285097

Sabato 10 novembre ore 10.30

Atrio del Liceo Classico “G. Govone” Alba

Inaugurazione della mostra “Pietro Chiodi, un Maestro” di Pietro Chiezzi

Mostra di dipinti raffiguranti il prof. Pietro Chiodi, realizzati dal pittore Pino Chiezzi, su iniziativa di un gruppo di compagni del Liceo Alfieri di Torino, ex allievi del filosofo insigne docente per molti anni al Liceo Classico “G. Govone” di Alba.

La mostra è visitabile da lunedì 12 a sabato 17 novembre dalle 9 alle 12.

A cura dell'Associazione ex allievi del Liceo Classico “G. Govone” di Alba.

Sabato 10 novembre ore 16.30

Chiesa di San Giuseppe, piazzetta San Giovanni Paolo II

Inaugurazione mostra “Nuovi Martiri e testimoni del XX e XXI secolo nel mondo”

L’Associazione “Beato Padre Giuseppe Girotti – Giusto fra le Nazioni”, in collaborazione con il “Centro Culturale San Giuseppe” e il patrocinio della Città di Alba, organizzano la mostra “Nuovi Martiri e testimoni del XX e XXI secolo nel mondo” che avrà luogo presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alba dal 10 al 30 novembre 2018. L’esposizione sarà inaugurata sabato 10 novembre alle ore 16.30.

La mostra è una continua esposizione del coraggio di uomini, donne e giovani che reagirono ad azioni di violenza religiosa, razziale, economica e politica.

In decine di immagini fotografiche esposte saranno rappresentati episodi che vanno dalle persecuzioni al popolo armeno alle vittime del comunismo e del fascismo, alle leggi razziali, delle quali ricorre quest’anno l’ottantesimo dalla loro approvazione da parte del regime fascista.

Il XX secolo è stato segnato dalle guerre, dalle persecuzioni e dalle testimonianze dei sopravissuti: un secolo di Martiri. Con la mostra vogliamo ricordarli aggiungendo i nomi dei Caduti dell’albese, vittime delle rappresaglie fasciste dopo il 2 novembre 1944, periodo di violenze e torture.

Durante la cerimonia di inaugurazione saranno letti i passi dove il Vescovo S.E. Mons. Luigi Maria Grassi descrive l’arrivo delle truppe nazifasciste dove elencò gli episodi di rappresaglia con i nomi delle vittime e dei torturatori. Cercheremo di avviare, come è avvenuto a Boves, città “Medaglia d’oro alla Resistenza”, un cammino di riconciliazione. Questa riflessione ci porterà a capire perché tanto odio si è materializzato contro le nostre comunità inermi, colpevoli solo di aver protetto gli sbandati, gli sfollati, gli ebrei e di aver nutrito i partigiani combattenti rifiutando le cartoline precetto di invito all’arruolamento nelle milizie fasciste.

Una riflessione che sarà utile ad operare affinché non abbiano a ripetersi così tanti lutti.

Giovedì 15 novembre ore 21

Cinema Moretta Alba

Proiezione del film-documentario “Loulou, le frondeur: un viaggio da Lione alle Langhe”

Nell'estate 2017 Remo Schellino, regista di Farigliano, riceve una lettera dalla Francia. Chi gli scrive è Danièle Luiset, l'ultima parente prossima di Louis Chabas, detto Loulou, partigiano francese ucciso drammaticamente a Bene Vagienna nel 1945, figura divenuta leggendaria della Resistenza nelle Langhe. Una fotografia in tenuta da partigiano, scattata a Dogliani, e conservata come una reliquia fino alla sua morte avvenuta a 101 anni nel 2013, da Solange Blanchon, madre di Danièle e cugina di Loulou, è il fattore scatenante di questo viaggio alla ricerca del tassello mancante della storia di Louis Chabas.

A cura della Libreria La Torre di Alba e dell’ANPI Sezione di Alba. Ingresso libero.

Per info: 0173.33658 cooplibrarialatorre@etamail.it

Sabato 18 novembre ore 18.00

Cimitero monumentale

Santa Messa

In ricordo del Beato Giuseppe Girotti e in suffragio dei partigiani e delle vittime delle rappresaglie del novembre 1944. Organizzata dal “Centro Culturale San Giuseppe onlus” e dall’”Associazione Padre Giuseppe Girotti, Giusto tra le Nazioni”

Giovedì 29 novembre ore 21

Cinema Moretta Alba

Proiezione del film “Non ne parliamo di questa guerra” di Fredo Valla

Disertori, ammutinati, rivolte e decimazioni nell’esercito italiano durante la Grande Guerra. Un fenomeno in gran parte taciuto che coinvolse un numero elevato di soldati al fronte. Attraverso vicende di uomini che dissero NO, il film fa affiorare una visione altra del Primo Conflitto Mondiale.

A cura della Libreria La Torre di Alba e dell’ANPI Sezione di Alba. Ingresso libero.

Per info: 0173.33658 cooplibrarialatorre@etamail.it