Con la patata Piatlina a Monterosso si scopre anche il sentiero dei folletti

LUCIO ALCIATI - Domenica 19 agosto, nel caratteristico e ameno borgo montano di Monterosso, posto nel centro della piccola ma pimpante e affascinante Valle Grana, si svolgerà la Bodi Fest edizione 2018: mostra, mercato e gastronomia della storica patata Piatlina e della patata Ciarda coltivata localmente. (Facebook/associazionepatatapiatlinaeciarda – www.piatlinaeciarda.com)

Quest’anno, inoltre, grazie alla rinnovata collaborazione con l’iniziativa EXPA (Esperienze X Persone Appassionate) coordinata dall’Ecomuseo Terre del Castelmagno, l’associazione culturale Cevitou e i bravi ristoratori del luogo, vedrà la luce un nuovo progetto promozionale che armonizza territorio, natura, fiaba e gusto tipico con protagoniste le festeggiate patate: il BODI TOUR.

Si tratta, quindi, di un facile, piacevole e fantastico percorso, denominato il Sentiero dei Sarvanot (il sentiero dei folletti), adatto a alle famiglie e che si snoda ad anello attorno al villaggio di Monterosso.

Il percorso prevede un interessantissimo laboratorio didattico e gustose tappe dove, i nostri bravi ristoratori, proporranno delle delizie tipiche particolarmente locali come la Tourto Mato (Torta Matta), i Subric (tradizionali polpette) e altro, i Bodi en Balo e Aioli (patate arrostite alla salsa di aglio),i deliziosi dolci del territorio. Infine per i più grandi, se lo desiderano, il caffè e digestivo.

Al ritorno, nel primo pomeriggio in piazza davanti al sagrato della chiesa del Borgo dove si svolgerà già dal mattino (ore 09,00) la mostra mercato, due ore di allegra musica d’Oc allieteranno il finale di questa auspicabile bella esperienza.

Il costo previsto, davvero promozionale, è di 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bimbi di età inferiore ai 10 anni (in questa quota è compresa la partecipazione al laboratorio didattico).

I posti sono limitati, quindi se si è interessati è necessaria la prenotazione, entro 17 agosto, al numero tel. 3294286890.

Cosa altro c’è in Valle Grana da visitare in quel periodo?

Senz’altro la suggestiva borgata di S.Pietro, vicinissima a Monterosso, con i suoi Babaciu ovvero fantocci di paglia a grandezza naturale, che rappresentano gli antichi abitanti del luogo , sparsi per le sue storiche vie e vicoli.

La tradizionale festa dedicata a S.Bartolomeo, che si compie in questi stessi giorni, nel panoramico borgo alpino di Frise, a pochi chilometri da Monterosso, dove la leggenda si amalgama con la storia per le sue mitiche frazioni: i Sarasin e i Crosass (i Saraceni e i Crociati).

La festa di S.Magno di Castelmagno, territorio alpestre in cui si produce il famoso formaggio omonimo. Sfilata della Baio (rievocazione dell’antica milizia popolare per la difesa del territorio) e corteo solenne al seguito della statua del santo attorno al Santuario. www.sanmagno.net ;

La storica Festa della Vallera – Magnifica e vivace frazione del comune di Caraglio, fresca e immersa nei castagni www.vallera.it/Facebook - www.gelapajo.it ;

Caraglio – capoluogo di Valle e il suo splendido Filatoio: antico edificio del 1600, il più antico setificio rimasto in Europa sede di numerose mostre importanti . In tale periodo sarà visibile la mostra “Alchimie – Trasformazione e ricerca” - www.filatoiocaraglio.it

Inoltre, per avere maggiori informazioni su questa piccola valle in cui convivono diverse culture tradizionali (Provenzale-Occitano-Piemontese) visitate i siti : www.terradelcastelmagno.it – www.coumboscuro.org – www.castelmagno-oc.com – www.emotionalp.com – www.grimelda.com

Lucio Alciati