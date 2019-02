Con la lettera U di Unesco l'app "tabUi" riempie d'orgoglio Langhe, Roero e Monferrato

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - TabUi, l'applicazione del cane che ha preso la rincorsa verso il successo. Tutti pronti per le novità?

E' stato finalmente svelato il significato della lettera U dell'acronimo tabUi. Riassumendo: la t sta per territorio, la a per arte e cultura, la b per bellezza, e la misteriosa U? La U significa: U-n-e-s-c-o. Già, l'applicazione gratutita tabUi è riconosciuta dall'Unesco! Manca solo più la lettera i, e poi è fatta.

“Signor Proglio, un commento sulla U maiuscola e inclinata?"

“E' una lettera preziosa la U, la più importante per noi, (non che le altre non lo siano), perchè rappresenta il mondo Unesco, sottolinea e accresce il valore del nostro territorio. Siamo patrimonio dell'umanità! Avere un'applicazione ufficiale del territorio riconosciuta dall'Unesco, non è cosa da poco".

"I turisti visitano il nostro territorio perchè fa parte delle meraviglie del mondo", e prosegue: "Pensi che Roberto Cerrato (nella foto), direttore-site manager dell'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte di Langhe Roero e Monferrato, in un video di soli trenta secondi, ha spiegato il perchè dell'Unesco: “TabUi non è solo un cane, tabUi è un modo di essere sul nostro territorio. Essere patrimonio dell'umanità vuol dire anche avere una U storta, ma è molto dritta come direzione, quindi come Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte di Langhe Roero e Monferrato, in qualità di ente di gestione del Sito Unesco, crediamo molto in questo progetto digitale per lo sviluppo e il futuro del nostro territorio. Sono molto contento di questa collaborazione. Da un cane, tantissime idee per il nostro futuro e per il nostro territorio".

“Signor Proglio, questa lettera U è motivo di orgoglio per voi, una gran bella soddisfazione! A quando il lancio ufficiale dell'app?”

“Ormai siamo alle battute finali, si stanno susseguendo news davvero importanti"

“Qualche anticipazione?”

“Proprio in questi giorni si stanno chiudendo accordi fondamentali per la buona riuscita del progetto"

“Sì, sì, d'accordo, ma sono notizie date col contagocce. TabUi è sempre così misterioso!"

“tabUi sarà sempre così, sin dalla sua partenza ufficiale. E' anche un gioco, un divertimento"

“Quanti i follower ad oggi?”

“Quindicimila!”

“Accipicchia, ma è un cane turbo!”

“tabUi sta riscuotendo tantissimi consensi prima ancora di nascere, motivo che ci spinge ad andare avanti per arrivare pronti al suo debutto in primavera. E crescerà ancora, grazie al sostegno dei follower che già ad oggi stanno inserendo contenuti, attraverso la registrazione al sito web www.tabui.ap

Ci convinciamo sempre più che abbiamo fatto bene: ormai viviamo 24 ore con lo smartphone accanto. E allora, perchè non sfruttare questa tecnologia, per dare informazioni e contenuti molto utili? Me lo consenta: evviva tabUi!”

Ma sì, esultiamo anche noi per questo simpatico cagnolino turbo, simbolo di un progetto che racchiude bellezza e crescita e che porterà tanta notorietà al nostro territorio.

Fiorella Avalle Nemolis