Comunali, Regionali, Europee in provincia di Cuneo: da Sinistra urge impegno sui veri problemi

GUIDO CHIESA - Scriveva Mao Tse Tung: “Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente”, intendendo dire che la confusione è talvolta la premessa favorevole per un salutare ribaltamento della situazione di un paese. Commentando la vita politica italiana, un arguto opinionista ha ripreso la frase di Mao Tse Tung, aggiungendo però un quanto mai opportuno punto interrogativo - la situazione è eccellente? veramente? - perché lo stato confusionale della politica italiana ha raggiunto vette insospettabili e la luminosa via d’uscita sta, al momento, senza dubbio, solo nella mente degli dei.

A 5 mesi dalle elezioni non si è infatti ancora capito dove andrà a parare l’azione di questo governo bicefalo, con un premier costretto a fare l’Arlecchino servitore di due padroni. L’opinione pubblica è bombardata da una miscellanea di pronunciamenti, molte volte in contrasto l’uno con l’altro, e pochissimi provvedimenti, le cui conseguenze sono oggetto di dispute feroci. L’attivismo di Salvini sul fronte delle immigrazioni sembra l’azione ostinata di uno che vuole vuotare il mare con un cucchiaino mostrando però una faccia feroce e determinata.

Il Decreto Dignità di Di Maio sembra più una frettolosa contromossa all’attivismo di Salvini che una meditata e soppesata azione di riforma. Alla ragionevole presa di posizione di Toninelli contro l’accorpamento dell’Anas in Trenitalia - una bizzarra proposta dei governi precedenti – fa da contraltare l’immediata riproposizione di un vecchio cavallo di battaglia della destra, ossia la statalizzazione dell’Alitalia che è già costata ai contribuenti di questo paese circa 9 miliardi di Euro. Della serie: “errare humanum est, perseverare diabolicum”.

In sintesi: un potpourri di misure che non consente di farsi un quadro chiaro di come questo governo intenda affrontare i nodi cruciali del paese una volta passati i consueti 100 giorni della luna di miele con l’opinione pubblica in cui è probabilmente possibile dire tutto, e il contrario di tutto, senza pagare pegno.

Lo stato confusionale dell’opposizione è, se mai possibile, ancor più elevato. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno optato per una opposizione, diciamo, selettiva. In qualche modo coerente con quanto sostenuto in campagna elettorale. Si oppongono alle misure governative proposte dal Movimento 5 Stelle e sostengono quelle della Lega. Le dirette conseguenze di questa linea è il progressivo appannamento del loro ruolo, la perdita di leadership di Berlusconi e della Meloni e il rafforzamento della leadership di Salvini. Cosa puntualmente registrata dai sondaggi.

L’opposizione della sinistra è, manco a dirlo, variegata. Liberi e Uguali si sforza di restare nel merito delle questioni, ma non riesce ad incidere minimamente nel dibattito in corso. Il Pd è di fatto paralizzato sulla decisione se trasformarsi in un partito di un uomo solo al comando, ovvero se riprendere in mano le redini di un movimento popolare in grado di affrontare i problemi epocali che attendono questo Paese: il debito pubblico, la disoccupazione giovanile, il calo demografico, l’immigrazione, i cambiamenti climatici, il nuovo assetto dell’Europa.

Nel suo ultimo intervento all’Assemblea nazionale, Renzi ha esplicitato chiaramente la sua scelta di rompere con la minoranza interna e puntare ad un partito personalistico, di cui intende riprendere il comando prima delle prossime elezioni europee. Con il palese scopo di poter scegliere le persone a lui fedeli da mandare Bruxelles. Negli anni in cui è stato segretario ha già dimostrato di non essere minimamente interessato ad un Pd fatto di centinaia di circoli di persone che discutono e ragionano con la loro testa. Il suo obiettivo è quello di liberarsi degli oppositori interni senza disperdere l’eredità di quegli elettori che voterebbero Pd a prescindere, nel nome di un voto utile “a sinistra”, o semplicemente per tradizione e affetto. Ed in un secondo momento, raccogliere quei pochi voti di Forza Italia orfana di Berlusconi che non saranno ancora confluiti nella Lega.

Se il quadro delle opposizioni di cui sopra risponde a realtà, il governo, nonostante le sue contraddizioni, ha buone possibilità di arrivare alle elezioni europee della prossima primavera. In tal caso il tema delle alleanze a sinistra si presenta estremamente complesso. In Piemonte, dove si andrà al voto per le Regionali. Ma anche in provincia di Cuneo ove si andrà al voto per le Comunali in 4 delle 7 sorelle: Alba, Bra, Fossano e Saluzzo.

Molto dipenderà da quello che succederà nel Pd sia a livello regionale che a livello locale. Allo stato dei fatti, in alcuni Comuni potrebbero infatti crearsi coalizioni di centro o coalizioni di sinistra a seconda della linea che dovesse prevalere nei gruppi dirigenti di quel partito anche solo a livello locale. Non è però questa una questione che possa essere rimandata a dopo il Congresso del Pd, ma che dovrebbe essere affrontata molto più opportunamente subito dopo la pausa estiva, pena la disfatta su tutti i fronti. Per la quale il Pd ha però, ultimamente, una particolare propensione.

Ne riparleremo presto...

Guido Chiesa