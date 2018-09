CLAVESANA/ Alla "Cantina" tutti pronti per la vendemmia: si raccoglieranno 30mila quintali di uva

La socia più “saggia” ha 97 anni e non scenderà in vigna ma guarderà il socio più giovane, 23 anni, portare a spalla le ceste d’uva.

Alla Cantina di Clavesana, si è in piena attività: i 230 soci sono impegnati a vendemmiare 380 ettari di filari. Si è conclusa la raccolta dello Chardonnay e del Pinot nero per la base spumante e per i bianchi; ora s’inizia il Dolcetto, per poi proseguire con la Barbera e, subito dopo, il Nebbiolo.

«Abbiamo avuto un ritorno alla vendemmia tradizionale – dice Damiano Sicca, enologo e direttore della Cantina – quest’anno si pigia il dolcetto dopo la metà di settembre. In generale è una buona vendemmia con buona quantità di prodotto. Il risultato saranno vini eleganti con gradazioni molto equilibrate. Anche il tempo sta accompagnando bene questa vendemmia 2018».

Si prevede di raccogliere circa 30.000 quintali di uva che diventeranno circa 2,5 milioni di bottiglie.

L’età media dei soci della cooperativa impegnati nelle operazioni di vendemmia è piuttosto alta: 59 anni, come l’età della cooperativa (nata il 27 aprile 1959), ma i filari si stanno internazionalizzando con soci stranieri provenienti da alcuni Paesi esteri (Svizzera, Lituania, Giappone). Le quote rosa rappresentano poco meno di un terzo dei soci.

Intanto, arrivano per Cantina Clavesana anche le soddisfazioni: Mondus vini, tra le più importanti competizioni al mondo fondata da Meininger Verlag, ha assegnato la medaglia d’oro a Le Clou Dogliani Superiore docg 2015 e l’argento al Dogliani docg 2017.

#SCATTIDIVENDEMMIA

In occasione della vendemmia 2018, la Cantina di Clavesana lancia #scattidivendemmia con un invito a scattare le proprie foto della raccolta dell’uva nei vigneti di Clavesana e dintorni.

«L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare il lavoro che ogni anno viene fatto nei vigneti – dice il presidente Giovanni Bracco - mostrare i volti e le mani che con cura durante tutto l’anno lavorano le viti per conferire un prodotto sempre eccellente nella nostra Cantina».

Partecipare è semplicissimo: basterà postare le foto della vendemmia 2018 a Clavesana con hashtag #scattidivendemmia oppure inviarle tramite whatsapp al 3473019254 o all’indirizzo mail alessio@inclavesana.it. Le foto saranno pubblicate sui canali social di Cantina Clavesana (Facebook, Instagram e twitter) durante tutto l’anno.