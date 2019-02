Cibo, informati per essere liberi: arriva nel Cuneese il Festival del giornalismo alimentare

Contribuire a migliorare la qualità dell’informazione che ruota attorno al cibo, per rispondere ad un preciso diritto dei cittadini: essere davvero liberi di scegliere cosa mangiare e come mangiare. Questo l’obiettivo del Festival del Giornalismo Alimentare che quest'anno a Torino inaugura la sua quarta edizione. Dopo Terra Madre Salone del Gusto, il festival, in programma il 21, 22 e 23 febbraio a "Torino Incontra" (via Nino Costa 8), conferma il capoluogo piemontese come capitale italiana del dibattito culturale sul cibo.

Quest'anno il festival raggiungerà anche Alba e Cervere, in provincia di Cuneo, per offrire importanti momenti di formazione a giornalisti e blogger. I due educational rientrano nel programma della terza giornata, sabato 23 febbraio, e assieme agli altri press tour inseriti in questa quarta edizione hanno la finalità di far scoprire ai partecipanti le eccellenze enogastronomiche del Piemonte.

Alba sarà sede prestigiosa del tour "Cibo, Alba e fantasia", un percorso che attraversa la città sotterranea, le sue cantine urbane, i suoi laboratori di lavorazione della Nocciola Tonda Gentile, per concludersi alla Fondazione Ferrero. Approderà invece a Cervere "Mani di burro", un'esperienza ludico-didattica presso l'AtelieReale, dove lo chef stellato Vivalda guiderà i partecipanti alla scoperta dei segreti della sua pasticceria. Il tutto in collaborazione con Inalpi, storico caseificio piemontese.

Tutti gli eventi off e i press tour sono riservati esclusivamente a giornalisti e blogger che si accreditano al festival (CLICCA QUI) e sono a numero chiuso fino a esaurimento posti. Per informazioni circa l’eventuale disponibilità scrivere a stampa@festivalgiornalismoalimentare.it