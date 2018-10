CHIUSA/ Sabato 20 alle 21 due princesse ribelli conquisteranno grandi e piccini al Parco

Sabato 20 ottobre alle ore 21.00 presso la “Sala Incontri dell’Ente Parco” a Chiusa di Pesio il Gruppo Teatro Genitori a Colori presenta “Storia incredibile di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse”.

Durante la serata saranno raccolte offerte da devolvere a sostegno dei progetti per grandi e piccini promossi presso la Biblioteca Civica “E. Alberione”.

La serata è organizzata dall’Ass. Famiglie a colori e dalla Biblioteca Civica con il patrocinio del Comune di Chiusa di Pesio.

Spiegano i genitori protagonisti della serata all’insegna dell’allegria in famiglia: “Siamo un gruppo di genitori allegri, simpatici, festaioli e grandi attori. Per realizzare al meglio questo spettacolo abbiamo fatto mesi di prove, di lavoro tecnico e anche tante risate, perché sì, quelle non mancano mai!”.