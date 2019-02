Chiusa: "Natura e cemento" negli scatti del genovese che ricordano anche il ponte Morandi

Tornano le mostre fotografiche presso la biblioteca "Ezio Alberione" di Chiusa Pesio (Cuneo) grazie alla volontà di appassionati lettori che propongono le loro opere. Lunedì 18 febbraio verrà inaugurata la mostra Natura e Cemento curata dal fotoamatore Mario Mameli, genovese e fin da bambino appassionato di fotografia. Racconta il suo primo incontro con la fotografia quando, con una vecchia macchina fotografica del padre, scattò una foto ai suoi compagni di scorribande. Da quel momento la passione non ha più smesso di crescere.

Aria, Sardegna, Toscana, Autunno in Liguria, Genova, Genova col naso all' insù e infine Novecento e ponte Morandi è il ciclo di temi delle fotografie esposte. Importante sarà anche lo spazio per il ponte Morandi, uno sguardo di un genovese a quella che è da considerarsi una delle più grandi ferite del secolo per la città della lanterna. La mostra sarà inaugurata lunedì 18 febbraio alle 20,30 con un piccolo buffett genovese offerto dagli organizzatori. La mostra sarà visitabile in orario di biblioteca fino al 16 marzo.