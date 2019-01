Chiocciola metodo Cherasco alla conquista di Nord Africa e Medio Oriente

Dopo la Georgia, il Libano, l’Iran, l’Elicicoltura Chiocciola metodo Cherasco "vola" alla conquista del Marocco. Si terrà venerdì 25 gennaio nella cittadina marocchina di Marrakech il convegno “L’Elicicoltura Chiocciola metodo Cherasco incontra il Marocco”: un dibattito, nato in collaborazione con la Camera di Commercio e il Governo marocchino e patrocinato dal Comune di Cherasco (Cuneo), per discutere di elicicoltura, agricoltura con i protagonisti del mondo dell’imprenditoria dei due paesi.

Punto focale della giornata la firma della partnership tra Simone Sampò, presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco e dell’Associazione Nazionale di Elicicoltura (Ane) e Nadia Babrahim, presidente della Fédération interprofessionelle de l'Héliciculture del Marocco che vedrà l’apertura di nuovo istituto di Elicicoltura proprio a Marrakech: società che sarà gestita al 50% dall’Associazione italiana e dalla Federazione marocchina.

Presenti per i saluti istituzionali anche il rappresentante del Re del Marocco Mohammed VI, gli otto Governatori delle Provincie del Marocco, il M.Maire di Marrakech, il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti e il presidente di Atl Turismo Langhe e Roero Luigi Barbero.

"Il progetto è partito dal settore dell’elicicoltura, grazie alla collaborazione con la Federazione del Marocco, che ha creduto da subito a Chiocciola metodo Cherasco, sposandone in pieno la filosofia e volendo esportare questo nostro sistema nel paese. Il nostro però è solo un settore dell'economia, si è pensato quindi di allargare questa opportunità a tutto il mondo agricolo e imprenditoriale per avviare delle basi che potranno essere di grande opportunità per il futuro" – ha dichiarato Simone Sampò, che con i suoi collaboratori ha voluto andare oltre il mondo dell'elicicoltura.

Il mercato dell’Elicicoltura in Italia fattura 220 milioni di euro all'anno e conta 800 impianti elicicoli. Il 75% degli impianti utilizza il disciplinare del metodo Cherasco con un indotto di 12.000 persone. La richiesta di chiocciole italiana viene soddisfatta dalla produzione italiana solo per il 20%. L'80% arriva dall'estero. La regione Piemonte incide molto: il 20% del fatturato totale è suo, grazie anche alla presenza della Lumacheria Italiana (l'azienda di prodotti gastronomici dell'Istituto). Il Marocco investirà nell’operazione 9 milioni di euro in tre anni dando lavoro a circa 12.000 persone.