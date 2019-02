Istruzione, ricerca, lavoro e futuro: studenti e docenti invitati a confrontarsi a Cuneo

Nell'ambito del progetto "Educazione alla bellezza - Il valore della bellezza nel territorio", con il contributo della Fondazione Crc, il liceo scientifico e classico “Peano-Pellico” di Cuneo è l’ente promotore di una conferenza pubblica su "Istruzione, ricerca, lavoro e futuro" che si svolgerà mercoledì 13 febbraio alle 17 presso la sala dello Spazio Incontri di via Roma 15 a Cuneo. Sono previsti gli interventi di Guido Carella, presidente di ManagerItalia, Gianluca Cuozzo, docente dell'Università di Torino, Paolo Merlo amministratore delegato di Merlo SpA, il preside Alessandro Parola; introduce Angela Michelis, referente del progetto.

A partire dall’analisi della situazione dei giovani e della situazione locale, nazionale ed europea, l’obiettivo è quello di riflettere sulle strategie individuali e collettive da mettere in atto affinché si creino le condizioni per il futuro del lavoro. Si discuterà su alcune domande fondamentali: che cosa faranno i giovani nel 2030? Quali nuove professioni vedranno la luce grazie al continuo progresso della scienza e della tecnologia? Quali occupazioni emergenti si affermeranno? Quali implicazioni antropologiche e filosofiche porteranno i cambiamenti sociali in atto? Tentare di rispondere a domande del genere può essere utile per capire meglio l’evoluzione della società, oltre che del mercato del lavoro, per intercettare in anticipo le nuove opportunità.

L'incontro è a partecipazione libera e fino a esaurimento posti. Per la prenotazione è necessario effettuare la registrazione cliccando QUI.