CEVA/ Va in scena al Marenco il "Regalo di Natale” tratto dal film di Pupi Avati

SERGIO RIZZO - Lunedì 4 marzo 2019 alle ore 21, al Teatro Marenco di Ceva, in provincia di Cuneo, sarà portato in scena lo spettacolo per la Regia di Marcello Cotugno “Regalo di Natale”.

Le scenografie sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Alessandro Lai, luci di Pasquale Mari. Aiuto alla regia Beatrice Tommasetti.

Tratto da uno tra i più bei film di Pupi Avati, racconta sul palcoscenico la storia di quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e Franco, che la notte del 25 dicembre s’incontrano per giocare una partita a poker. Viene coinvolto nel gioco da Ugo anche l’avvocato Santelia, un facoltoso industriale.

Il più ricco degli amici è invece Franco, proprietario di un cinema a Milano, l’unico ad avere le risorse economiche per poter entrare in competizione con l’avvocato. Tra Franco e Ugo i rapporti diventano tesi e il primo si lascia persino tentare dall'idea di rientrare a casa.

La somma in gioco, che gli sarebbe utile alla ristrutturazione del cinema, alla fine lo convince però a restare. La partita, in origine amichevole, finirà per mettere in campo il bilancio della vita di ognuno dei personaggi tra fallimenti, sconfitte, tradimenti, menzogne e inganni.

(Nella foto: la locandina dello spettacolo “Regalo di Natale” in scena al Teatro Marenco di Ceva)