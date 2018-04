CEVA/ Università degli Adulti: tutto il programma di aprile

SERGIO RIZZO - Lunedì 9 marzo alle ore 15 presso la sede dell’Università degli Adulti in piazzetta San Francesco a Ceva (Cn) Paola Scola presenta il suo nuovo libro dal titolo: “ Lo aspetto ancora con disperata speranza” (la guerra delle Donne). Lunedì 16 marzo alle ore 15 Nadia e Mauro dell’Agriturismo “Abbadia Borgo del Sole” di Marsaglia raccontano della loro scelta di vita dalla città al verde della campagna.

Lunedì 23 marzo alle ore 14,30 si svolgerà la proiezione del film “ Diplomacy, una notte per salvare Parigi”, una storia vera che narra come nella notte tra il 24 e il 25 agosto del 1944 il console dell’ambasciata svedese a Parigi riuscì a far desistere il generale tedesco Dietrich von Choltitz dall’attuare l’ordine di Hitler di distruggere la capitale francese già minata.

Il 25 agosto gli alleati entrarono a Parigi. Venerdì 20 aprile: gita a Pralormo con visita al Castello e alla rinomata fioritura dei tulipani nel parco del castello. Il programma prevede il ritrovo ore 7,45 presso piazzale Vittorio Veneto lato scuole medie.

Partenza ore 8 per Pralormo. Ore 10, visita guidata al Castello. Ore12,30 pranzo presso le scuderie del Castello. Il menù il cui costo è di euro 19,00 comprende: antipasto, primo, secondo e il dolce, acqua e vino. Dalle ore 13,30 alle 15,30 circa visita ai giardini con i tulipani.

Ore 16 partenza per il ritorno a Ceva. Sulla via del ritorno, sosta presso il Caseificio “Sepertino” di Marene, dove sarà possibile acquistare i prodotti caseari.

Il rientro a Ceva è previsto verso le 18 –18,30. La quota della gita è dai 42,00 a 45,00 euro.

Lunedì 30 marzo alle ore 15,00 Marisa Zaratti illustra “Il Galateo a tavola”. Si ricorda che la ginnastica si svolgerà nelle giornate di lunedì 09 – 16 – 23 e 30 dalle ore 16,30 alle 17,30 e nelle giornate di giovedì 05 – 12 – 19 e 26 dalle ore 16 alle ore 17.

Per ulteriori informazioni telefonare a Maria Perino al cell.333.2297815 – Mariangela Bertino cell. 339.8966599.

Sergio Rizzo