CEVA/ Tutto il programma di dicembre dell'Università degli Adulti

SERGIO RIZZO - Le attività dell’Università degli Adulti di Ceva per il mese di dicembre 2018, inizieranno lunedì tre alle ore 15 presso la sede nell’ex convitto civico, presso “Acmar Terza Età” con la partecipazione del prof. Silvio Borsarelli che parlerà su: “Alimentarsi in modo sano e corretto”. Seconda lezione.

Mercoledì 5 dicembre, visita guidata a Fossano, nel Castello degli Acaja, per ammirare “Leonardo Opera Omnia, tutte le opere pittoriche di Leonardo in alta definizione e a grandezza naturale.”

Numero minimo di partecipanti 15 persone. La quota di partecipazione è fissata in 5,00 euro ciascuno per l’entrata più una quota di 60,00 euro per la guida, da dividere tra i partecipanti. Il ritrovo è fissato alle ore 14 alla Stazione Ferroviaria di Ceva. Si invitano i partecipanti a munirsi di biglietto andata – ritorno Ceva – Fossano. Chi intende partecipare è pregato di telefonare alle referenti signore Maria Perino o Mariangela Bertino per motivi organizzativi entro martedì quattro dicembre 2018.

Lunedì 10 alle ore 15, sarà presente in sede il diacono Elvio Lavagna che dialogherà su: “Il Padre Nostro alla luce della nuova traduzione”. Seguirà, a cura di Mariangela Bertino, la proiezione di due filmati realizzati da lei stessa su: “I monasteri della Romania” e “Polonia, terra di santuari mariani”.

Lunedì 17 gennaio alle ore 15 si svolgerà il ricevimento di Natale animato dal prof. Netu Billò. Martedì 18 è prevista la visita ai “Manufatti Sant’Antonio” a Monticello d’Alba, dove sono esposti addobbi e decorazioni natalizie. La partenza è fissata alle ore 14 dalla piazza Vittorio Veneto, lato scuole medie a Ceva. Il rientro è previsto per le ore 18/18,30.

Prenotarsi presso Maria Perino o Mariangela Bertino entro il 10 dicembre versando la quota di 10 euro. Il corso di ginnastica prosegue nelle giornate di lunedì 03 – 10 e 17 dalle ore 16,30 alle 17,30 e nelle giornate di giovedì 06 e 13 dalle ore 16 alle 17.

Le lezioni riprenderanno lunedì 04 febbraio 2019. La ginnastica, invece, lunedì 07 /01/2019. Per informazioni telefonare a: Maria Perino cell.333.2297815 – Mariangela Bertino cell. 339. 8966599. Il direttivo dell’Università degli Adulti di Ceva, coglie l’occasione per porgere l’augurio di Buone Feste e Buone Vacanze a tutti!

Sergio Rizzo

(Nella foto: il logo dell’Università degli Adulti di Ceva)