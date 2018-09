CEVA/ Tutti i vincitori del Premio letterario internazionale di poesia

SERGIO RIZZO - Nella splendida cornice del teatro Marenco di Ceva, sono stati consegnati i premi ai vincitori del premio letterario internazionale di poesia, narrativa, saggistica e fotografia “Marchesato di Ceva”, giunto con un sempre grande consenso alla quinta edizione.

Il premio è stato promosso dal Comitato per la Cultura “la Superba” di Genova diretto dal prof. Massimo Peloso con il patrocinato dalla Città di Ceva, con la giuria presieduta dal cebano Giorgio Raviolo.

Di seguito l’elenco dei premiati: Poesia singola inedita: 1° premio a Mario Aliprandi, Olgiate (Lc). 2° premio Amelia Valentini di Pescara, Rita Rita Muscardin (Sv) Carmelo Cossa La Loggia (To). 3° premio a Alessandro Cossi (Li), Giuliana Galimberti Mozzate (Co) Giuseppe Aprile (Cn) Mara Penso Mestre e Rossana Emaldi, Classe (Ra). Poesia edita: 1° premio a Mauro Montacchiesi di Roma, 2° Carlo Colomba, Imbersago (Lc) e Rita Muscardin (Sv). 3°premio Armando Giorgi, Genova e Roberto Settembre di Genova. Narrativa edita: 1° premio a Laura Astuni di Genova, 2° Bruno Vallepiano, Roburent (Cn), 3°Maurizio Persiani di Roma. Saggistica edita/inedita: 1° premio a Marco Picco, Vicoforte (Cn), 2° Vittorio Casali, Roma, 3° Carmelo Cossa, La loggia (To).Femminicidio, il vostro pensiero: 1° premio a Rossana Emaldi, Classe (Ra) ,2° Francesco Adriani, Roma, 3° Carmelo Cossa, La Loggia (To). Racconto in giallo: 1° premio a Bruno Giachello, Torino, 2° Verena Pensa, Montoggio Genova, 3° Rosanna Balocco, Savona. Fotografia in bianco e nero o a colori: 1° premio a Angela Ruffino di Plodio (Sv), 2° Giula Quaranta Provenzano, di Diano Aretino (Im), 3° Verena Pensa, Montoggio (Ge). Lettera a un amico: 1° premio a Daniela Biancotto, Borgo San Dalmazzo (Cn), 2° Maria Concetta Selva di Rimini, 3° Silvana Vercesi, Stradella (Pv).

“Una manifestazione, – ha commentato al termine della cerimonia il presidente della giuria Giorgio Raviolo, – che ha ottenuto un ottimo risultato con la partecipazione di oltre un centinaio di autori provenienti per il 99% da tutt’Italia: dalla Sicilia a Trieste e qualcuno anche dalla Spagna. Un successo lusinghiero che continua nel tempo che ci fa ben sperare per le edizioni future portando a far conoscere il nome di Ceva in tutt’Italia. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento agli autori, alla giuria e al Comune di Ceva.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: la giuria del Premio letterario internazionale di poesia, narrativa, saggistica e fotografia “Marchesato di Ceva”)