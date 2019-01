CEVA/ Sotto il porticato del Municipio una mostra per celebrare il "Tricolore"

SERGIO RIZZO - In occasione delle celebrazioni della ricorrenza del 7 gennaio 1797, storica data quando a Reggio Emilia il parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del letterato Giuseppe Compagnoni adottò la bandiera del “Tricolore”, da cui fu in seguito ripresa la bandiera italiana, per la giornata di lunedì 7 gennaio 2019, la città di Ceva, in provincia di Cuneo, ha allestito sotto il porticato del Municipio, in piazza Vittorio Emanuele II°una mostra di immagini e fotografie dedicate al “Tricolore”, esposto in varie località italiane e straniere con la sua adozione nel tempo da parte di vari reparti militari.

Questa, vuole essere la giornata nazionale dei colori del nostro Paese e di quel senso di unione che sovente pare essere scomparso. Una festa molto importante che intende riaffermare, rafforzare e consolidare l’identità della nazione italiana.

L’allestimento di questo insieme d’immagini, intende essere per il Comune di Ceva, un piccolo ma sentito saluto ai colori della bandiera italiana che sventolano là dove c’è Italia sia in Patria che in ogni parte del mondo dove gli italiani fanno conoscere la nostra cultura,i l nostro lavoro e il nostro modo di vita.

Uno stimolo per rinvigorire “l’Italia Unita” e, come cita un verso di Goffredo Mameli in “Fratelli d’Italia” che testimonia questi sentimenti: “Raccolgaci un’unica bandiera, una speme; di fonderci insieme già l’ora suonò”.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il tabellone allestito a Ceva per celebrare la nascita del Tricolore)