CEVA/ Il bagno dei Nuotatori del Tempo Avverso a Boccadasse di Genova

SERGIO RIZZO - I Nuotatori del Tempo Avverso (Anta) guidati dal dott. Roberto Giuria di Ceva, in provincia di Cuneo, medico, presidente Anta e responsabile Sipnei Liguria, e ideatore della Giornata Criomare, ha coordinato l’evento dell’undicesima Giornata Criomare intitolata “Cimentisti invernali: comunità di riviera delle cicale e delle formiche” a Boccadasse (Ge).

In questo caratteristico borgo marinaro, che si sta rimettendo dopo i danni subiti in seguito alla catastrofica mareggiata dei primi di novembre, i circa trenta Nuotatori del Tempo Avverso si sono dati appuntamento al mattino per un bagno suggestivo nelle acque prospicienti la caletta di questo angolo pittoresco di Genova.

La Giornata è proseguita nel pomeriggio alle ore 15 presso l’Auditorium del Galata Museo del Mare (MuMA) dove si è svolta la parte culturale curata dall’Università di Genova e dalla SipneI (Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia) della Liguria. Il convegno di quest’anno è stato dedicato ai cimenti invernali, e ha affrontato due temi: “Il primo ha riguardato il concetto di comunità di riviera,– ha spiegato il presidente Roberto Giuria,– legato alla frequentazione sempre più numerosa di persone sulle rive del mare in inverno. Una consuetudine che si è sviluppata negli ultimi anni, grazie all’organizzazione dei cimenti invernali, alla quale l’Anta ha fortemente contribuito con un impegno sociale e scientifico. Così come dal rilancio della frequentazione delle rive dei fiumi e dei laghi che permettono la balneazione, ne deriva l’appellativo di comunità di riviera. Il secondo tema è stato la tipologia di comunità che frequenta questo particolare habitat.

In un precedente convegno era stata definita quella dei cimentisti una comunità aperta che occupa le spiagge invernali, nicchie ecologiche vuote. In quell’ambito si era inoltre evidenziato che con i cimenti si poteva ristabilire un equilibrio tra il troppo pieno estivo e il troppo vuoto invernale, con il concetto di climax nel convegno del 2015, nel rapporto tra antropizzazione e ambiente. Il tema di quest’anno è stato incentrato sulla tipologia dei cimentisti che formano questa comunità che è stata nominata “delle cicale e delle formiche.” Pensando alla favola di Esopo della cicala e della formica, la cui metafora porta a una fine crudele per la cicala poco previdente, ne è stata cambiata la morale. Infatti la cicala che ha capito il cimento invernale ed è entrata nello spirito dell’Anta, trovando un escamotage per superare l’inverno.

Invece di andare a chiedere soccorso alla formica, la invita a partecipare ai cimenti per passare l’inverno in questa nuova comunità di riviera. Questo presuppone una novità, un cambiamento di “costume” anche metaforico, che permette alla cicala di sopravvivere d’inverno e alla formica di uscire dal suo isolamento egoistico partecipando e cooperando in questa nuova società”. Concluso il saluto istituzionale del consigliere MuMa Maurizio Daccà, sono intervenuti il prof. Davide Serpico, docente di Filosofia della Scienza all’Università di Genova che ha tenuto la relazione “Metafore e ragionamenti economici: dai comportamenti animali alle molecole”.

Sono seguiti gli interventi di Erika Luzzo, psicomotricista e consigliere Anta, l’avvocato Raffaele Ferrara, vicepresidente Anta che hanno sviluppato l’argomento sul ruolo della cooperazione nelle comunità. La prof.ssa Ilaria Demori, docente di Fisiologia all’Università di Genova ha aggiornato sullo stato dell’arte della ricerca scientifica sui cimenti invernali. A seguire, i consiglieri Anta, Gianni Billeci e Marina Pozzi, anche assistenti bagnanti e Fulvio Canta hanno presentato il calendario dei cimenti invernali 2018/2019, con interessanti novità organizzative, anche in relazione alle avversità atmosferiche che hanno imperversato sulla riviera, che non impediranno lo svolgimento dei cimenti. Il dott. Elvino Vatteroni, medico, nuotatore, ha concluso il convegno parlando dell’aspetto sportivo del nuoto in acque fredde.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il bagno nelle acque di Boccadasse dei Nuotatori del Tempo Avverso)