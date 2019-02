CEVA/ Giornata della raccolta del farmaco: donate oltre 120 confezioni

SERGIO RIZZO - Come avviene da circa un ventennio nel secondo sabato di febbraio, il gruppo dei volontari del Banco Farmaceutico, hanno presidiato le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a voler donare uno o più farmaci per gli enti caritatevoli del territorio.

Ogni ente è collegato a una o più farmacie della propria provincia e il farmacista, in base alle indicazioni ricevute dagli enti, ha indirizzato il cliente all’acquisto suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore e effettivo bisogno.

Inizialmente la Giornata della raccolta del farmaco riguardava i soli farmaci senza obbligo di ricetta medica, si è poi concentrata sulle categorie più utilizzate vale a dire: antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici.

Nel corso degli anni, la progressiva crescita quantitativa dei farmaci raccolti ha permesso al Banco Farmaceutico di dare una risposta più adeguata e puntuale al bisogno farmaceutico degli enti caritatevoli arrivando a coprire quasi tutte le categorie dei prodotti “da banco” ovvero farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

Durante il ventennio di attività della “Giornata di Raccolta del Farmaco” sono stati raccolti oltre 4.800 mila farmaci, per un controvalore commerciale di circa 29 milioni di euro. Nell’ultima edizione dello scorso anno 2018, sono state coinvolte 4.175 farmacie in tutt’ Italia con oltre 18 mila volontari e, dei farmaci raccolti, ne hanno beneficiato oltre 535 mila persone assistite dai 1.768 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.

Anche a Ceva, in provincia di Cuneo, presso la farmacia della dottoressa Alessandra Barberis nel centro storico di via Marenco 81, si è rinnovato questo atto di generosità nei confronti dei poveri della nostra comunità.

“Un momento sostenuto anche da Papa Francesco, – ha commentato il dott. Luigi Raia, uno dei promotori e sostenitori di varie iniziative sul territorio rivolte al sociale,– che ha messo al centro dell’attenzione i poveri, gli indigenti, quelli che a volte per mancanza anche di pochi euro non possono permettersi la terapia quando i farmaci sono a completo carico dell’utente. L’anno scorso hanno beneficiato i poveri della nostra comunità e quelli che definisco i nuovi poveri ovvero gli immigrati.

Continueremo come già fanno tante altre associazioni sul territorio in quest’opera. È solo notizia di questi giorni che un paziente italiano affetto da una patologia la cui spesa era a completo suo carico dopo l’indicazione dell’ospedale non sta provvedendo a curarsi e forse questa raccolta ci servirà per raggiungerlo e farlo curare.

Ringraziamo di cuore i tanti cebani e dei comuni limitrofi che recandosi in farmacia hanno permesso questo miracolo.

Al termine della giornata di raccolta, quest’anno sono state donate circa 120 confezioni di farmaci. Colgo l’occasione per inviare un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo verso chi ne ha particolarmente bisogno.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: il gruppo di volontari insieme ai medici della farmacia Barberis di Ceva)