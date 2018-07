CEVA/ Data alla città di Biella la pietra per il monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra

SERGIO RIZZO - L’amministrazione comunale di Ceva, nella persona dell’assessore alla Cultura Mara Garelli, ha consegnato all’amministrazione comunale della Città di Biella la pietra che verrà inserita nel monumento dedicato al ricordo dei “Caduti nella prima guerra mondiale”.

“L’iniziativa della pietra, recante il nome del Comune e il numero dei Caduti nel primo conflitto mondiale,– spiega l’assessore Mara Garelli,– è stata proposta da Biella ai municipi piemontesi e sardi. Le pietre così raccolte, saranno posizionate nell’area intorno al “Nuraghe Chervu” di corso San Maurizio a Biella quale simbolo esistente della fratellanza tra Sardegna e Piemonte. Ad accogliere la rappresentanza di Ceva, per l’amministrazione comunale di Biella, è intervenuto l’architetto Valeria Varnero, assessore a Edilizia Pubblica – Parchi e Giardini, che ha guidato la visita al sito del Monumento dove verrà collocata la pietra.

L’assessore Varnero ha inoltre illustrato la Città di Biella e il legame esistente con la ditta Piaggio con alcuni spunti e affinità con la storia di Ceva che potrebbero portare a una bella e proficua collaborazione futura. In molti hanno già aderito alla nostra iniziativa, ha inteso sottolineare l’assessore Valeria Varnero che si occupa del progetto, tutti saranno invitati all’inaugurazione che si terrà durante le celebrazioni del quattro novembre.

La pietra di Ceva proviene da uno dei torrenti del nostro territorio ed è stata scelta e incisa dallo scultore Ivano Ghiglia, di Castellino Tanaro. La consegna della pietra è stata così commentata dall’assessore Mara Garelli: “Presentando il saluto dell’amministrazione e il vivo apprezzamento per l’onorevole iniziativa predisposta dall’amministrazione della città di Biella per il ricordo dei Caduti nel primo conflitto mondiale, mi onoro di consegnarle, a nome della città di Ceva, la pietra recante il triste numero di 149. Vite offerte alla Patria. L’opera è stata realizzata dallo scultore Ivano Ghiglia, che ha scelto personalmente il materiale in un rio del territorio comunale, proprio per rappresentare le radici della nostra gente che affondano nella terra che vide partire e non più tornare tanti suoi Figli. Grato per ciò che Biella sta facendo per i Caduti, La ringrazio a nome della città di Ceva.”

Sergio Rizzo

(Nelle foto: la consegna della pietra da parte dell’assessore del Comune di Ceva Mara Garelli (prima a sin) all’assessore Valeria Varnero di Biella. Altra foto: i due assessori di Ceva e Biella nel luogo dove saranno posizionate le pietre scolpite offerte dai vari Comuni italiani)