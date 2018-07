CEVA/ Collezionismo e hobbistica protagonisti del mercatino di Ferragosto

SERGIO RIZZO - L’appuntamento annuale per gli appassionati dell’antiquariato, del piccolo artigianato è fissato per il prossimo 15 agosto a Ceva con il tradizionale “Mercatino di Ferragosto.”

Per tutto il giorno, dalle ore otto alle venti, nelle vie del centro storico: via Marenco, piazza Vittorio Emanuele II°, antistante il Comune, piazza Gandolfi, Borgo Doria – Luna, ponte S. Giovanni, via Roma e via Pallavicino si svolgerà il tradizionale mercatino di sicuro grande richiamo per visitatori e collezionisti.

Interessante la parte riguardante collezionismo, oggettistica, ceramiche, porcellane, vetro, mobili antichi, giocattoli usati, numismatica, filatelia, libri, stampe, dischi in vinile, vintage, modernariato e opere d’ingegno. Sono disponibili 250 posti e sono ammessi operatori su area pubblica muniti di licenza di tipo B e hobbisti. Per questi ultimi saranno adottate le nuove disposizioni della Regione Piemonte riguardante la loro partecipazione ai mercatini.

Gli hobbisti, definiti “venditori occasionali” dovranno dotarsi di apposito tesserino che consente la partecipazione a diciotto mercatini annuali. Il tesserino è rilasciato dal Comune di residenza, se compreso nel territorio della Regione Piemonte. Per gli hobbisti non residenti in Piemonte, il tesserino dovrà essere richiesto al primo Comune nel cui territorio intendono partecipare a un mercatino. Per informazioni contattare il Comune di Ceva – Ufficio Manifestazioni. Tel. 0174.704620 Fax. 0174.701845

Sergio Rizzo

(Nella foto: una vista di una passata edizione del “Mercatino di Ferragosto” a Ceva)