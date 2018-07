CEVA/ Al Teatro Marenco si è riscoperta la storia del Marchesato

SERGIO RIZZO - Si è svolto presso il Teatro Marenco di Ceva (Cn), il terzo Convegno, dopo quelli del 2011 e 2013, che la Società di studi storici per la provincia di Cuneo ha organizzato in collaborazione con il Fondo storico “A. Fiore” di Garessio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Alessandria Asti e Cuneo, con il patrocinio gratuito del Comune di Ceva e il sostegno economico della Fondazione Crc, per lo studio dell’antico Marchesato di Ceva.

Il programma ha visto la partecipazione di qualificati e autorevoli relatori, dal prof. Rinaldo Comba, presidente della Società di studi storici per la Provincia di Cuneo e per molti anni docente a Milano di storia medievale. Il prof. Enrico Lusso dell’Università di Torino, presidente della sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’Istituto Italiano dei castelli che, nel suo interessante intervento, ha inteso spiegare come sia da rivedere e da chiarire la storia conosciuta sino a ora in ambito militare fino al termine del XVIII° secolo. Dai documenti esistenti al momento, pare infatti che fino alla metà del 1600, potrebbe essere forse la fortificazione esistente al tempo a Ormea la più importante per i Savoia.

Altri interventi, tutti molto apprezzati, sono stati del prof. Alessandro Crosetti dell’Università di Torino che ha tracciato l’evoluzione degli Statuti di Ceva, la cui prima stesura risale al 1357; di Giammario Odello della Società studi storici di Cuneo che ha parlato di Febo dei marchesi di Ceva e di Giancarlo Comino della Società studi storici di Cuneo, di Angelo Nicolini della Società studi storici di Cuneo che ha illustrato le numerose attività commerciali intercorse tra Marchesato di Ceva e la vicina Liguria.

Nel pomeriggio sono intervenuti il prof. Roberto Sconfienza della Soprintendenza che ha illustrato gli studi che si stanno svolgendo sul Forte di Ceva, il dottor Luca Finco del Politecnico di Torino e la dottoressa Viviana Moretti dell’Università di Torino che hanno parlato rispettivamente degli aspetti architettonici e costruttivi e degli aspetti pittorici nel Marchesato nel XV° e XVI° secolo.

Le conclusioni sono state affidate al prof. Angelo Aldo Settia, già docente all’Università di Pavia. “ Siamo stati molto soddisfatti per la numerosa e attenta partecipazione di pubblico e dell’elevata qualità degli interventi, ­–­ ha commentato Sebastiano Carrara presidente del Fondo storico “A. Fiore”­­ – un’ulteriore e importante tassello per lo studio della storia del nostro territorio.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: il Castello Rosso di Ceva)