CEVA/ Appuntamento alla primavera con il gruppo: “OggiRaccogliamoNoi" 

SERGIO RIZZO - Alcune decine di ragazzi del gruppo del “Palio dei Rioni” di Ceva in provincia di Cuneo, si sono trovati con gli organizzatori dell’iniziativa di “OggiRaccogliamoNoi”, insieme ai cittadini che hanno aderito al precedente appuntamento, per procedere alla pulizia di alcuni spazi della città.

Nel primo pomeriggio, in piazza dei Cappuccini a Ceva, si è radunato il gruppo di volontari e sono state assegnate rispettive zone d’intervento per ogni rione.

Il rione Luna – Consolata ha provveduto a eseguire l’intervento sull’area sottostante il ponte della ferroviario di via Consolata e via Sale San Giovanni. Il rione Borgo Sottano - Villarello è intervenuto sul piazzale della stazione ferroviaria, la scarpata adiacente, le stradine che convergono in piazza Vittorio Veneto, parte di via Madonna di Campagna e l’area retrostante delle scuole medie.

Il rione del Centro Storico è intervenuto nell’area adiacente la grande panchina al Campanone e scarpata sottostante mentre la Periferia è intervenuta sull’area del Tirassegno in Località Piana di Ceva. Alla giornata hanno partecipato gli Amici del Fiume intervenuti per la bonifica delle sponde dei torrenti Cevetta e Bovina.

Ogni gruppo ha poi conferito i rifiuti raccolti presso il magazzino comunale, in accordo con l’amministrazione e la ditta Raimondi che ha provveduto allo smaltimento.

“Questi due appuntamenti,– spiega Fabio Mottinelli, organizzatore dell’iniziativa,– il primo sul fiume Tanaro e quest’ultimo in collaborazione con i ragazzi del Palio, – sono stati momenti veramente importanti per offrire l’opportunità di socializzare alle persone che condividono un pensiero comune in tema ambientale, volto a rafforzare gli sforzi di molti cittadini diligenti e disincentivare quelli dei “poco sensibili” nei confronti del territorio in cui vivono. Nonostante tutti possano accedere gratuitamente presso il Centro di Raccolta per smaltire i propri rifiuti, restano ancora molti quelli che abbandonano i rifiuti in maniera non conforme.

Il problema dell’abbandono dei rifiuti non si presenta solo nei boschi e lungo il bordo strada, ma anche nelle vie e piazze del centro abitato. Alcune persone non effettuano la raccolta differenziata, trovando più comodo smaltire i propri rifiuti dentro e fuori dai raccoglitori urbani. Questo comportamento incivile, oltre a non permettere il normale utilizzo a tutti dei cestini, arrecano un danno economico alla cittadinanza non indifferente creando un maggior costo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

A questo punto è auspicabile riuscire a avere una cittadinanza attiva, collaborativa e attenta al territorio in cui vive. Intendiamo inoltre coinvolgere il tessuto sociale della città creando un “effetto domino” positivo per cui ogni cittadino si senta responsabile della città. Se una città è pulita e decorosa funziona da deterrente per chi abitualmente la sporca. Serve la collaborazione di tutta la comunità. Ci stiamo organizzando per proseguire con questi appuntamenti e iniziative nella prossima primavera.”

(Nella foto: il gruppo dei volontari “OggiRaccogliamoNoi”)