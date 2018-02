CEVA/ Approvato il progetto definitivo d’intervento per il ripristino delle difese spondali del Tanaro

SERGIO RIZZO - A seguito dei sopralluoghi eseguiti dai funzionari regionali del Settore OO.PP. di Cuneo, successivi agli eventi alluvionali del novembre 2016, è stato finanziato per una spesa complessiva pari a euro 200 mila euro il progetto per il ripristino difese spondali in dx fiume Tanaro località “cimitero” a Ceva.

La giunta comunale di Ceva riunitasi nei giorni scorsi, assunto l’atto di accertamento di entrata in conto capitale – contributo agli investimenti, ha deliberato all’unanimità di approvare il progetto definitivo dei lavori d’intervento e di ripristino delle difese spondali in dx del fiume Tanaro in località “cimitero” comprendenti la ricalibratura dell’alveo del fiume Tanaro nel concentrico di Ceva, nel tratto che inizia 200 metri a valle del ponte della SP225 e termina poco a monte dello stesso con completamento della rimozione delle barre ghiaiose contro la sponda destra e sinistra del ponte della S.P.225 per un importo consuntivo di euro 200 mila euro destinati alla movimentazione del materiale nell’alveo del fiume Tanaro.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il tratto del Tanaro interessato dai lavori di ripristino)