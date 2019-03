Cena di solidarietà venerdì a Margarita per sostenere i progetti di Emergency

È giunta alla sesta edizione l’iniziativa di Emergency #100cene, che coniuga l’amore per la buona cucina a quello per le giuste cause. Anche quest’anno, durante il mese di marzo, in tutta Italia, le #100cene vedranno coinvolti cuochi, ristoratori, buongustai e volontari a sostegno del Programma Italia. A Cuneo l'appuntamento è per venerdì 29 marzo, alle 20, presso la Società agricola operaia di Margarita in via Conti Solaro.

Nei locali aderenti, i gruppi volontari del territorio organizzano serate dedicate a Emergency che saranno l’occasione non solo per bere e mangiare in compagnia, ma anche per incontrare lo staff dell’organizzazione e conoscere da vicino il loro lavoro. I ristoratori coinvolti potranno anche impegnarsi a devolvere a Emergency una quota fissa dell’intero incasso del mese di marzo. I fondi raccolti andranno a finanziare il Programma Italia di Emergency, istituito nel 2006 per far fronte a quelle situazioni di vulnerabilità e marginalità sociale nel nostro Paese che faticano a trovare risposte nel Sistema Sanitario Nazionale.

Seppur garantito dalla Costituzione, infatti, in Italia il diritto alla salute è spesso disatteso nella pratica. A pagarne le conseguenze sono sempre più numerosi cittadini, italiani e stranieri, che si vedono negato l’accesso anche alle cure basilari. Dal Veneto alle campagne del profondo sud, passando per le periferie meneghine e le zone terremotate del centro Italia, nei nostri ambulatori offriamo cure di base e specialistiche completamente gratuite, prestazioni infermieristiche, supporto piscologico, educazione sanitaria. Ad oggi, con il Programma Italia abbiamo curato oltre 80.000 persone per un totale di oltre 370.000 prestazioni.

“Le #100cene sono un appuntamento ormai consolidato. Negli anni ci siamo inventati le cose più disparate per intrattenere i nostri ospiti. I ristoratori coinvolti ci hanno sempre mostrato un grande sostegno. La soddisfazione più grande, però, è vedere intere tavolate che non vedono l’ora di tornare per la prossima cena” raccontano Silvia e il gruppo volontari Emergency di Novara.