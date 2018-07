"Caves": giovani delle valli Corsaglia, Ellero e Maudagna primi a svelare le grotte in un video

Il progetto "Caves" sulle grotte turistiche del Piemonte si appresta a compiere i primi tre anni di vita. Nato dalla volontà delle Amministrazioni comunali di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Villanova Mondovì (Cuneo), con quest’ultima in veste di capofila, il percorso di sviluppo in rete delle grotte di Bossea, del Caudano e dei Dossi, gestite da realtà private, è stato sin da subito accolto con entusiasmo e sensibilità dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Tre anni di progettazione sostenuti tramite il Bando Valorizzazione, strumento nato per incrementare la conoscenza dei beni culturali del nostro territorio, aumentarne la consapevolezza e la conoscenza da parte dei cittadini.

Giunti quasi al termine di questa prima parte di cammino, dopo la creazione di un’identità comune non solo sulla rete ma anche sul territorio, i singoli enti gestori desiderano esporre un bilancio delle attività avviate ed una prospettiva concreta per il futuro immediato del progetto: la nascita di una “rete a progetto”. Dal primo step avviato dal settore pubblico in collaborazione con quello privato sino all’apertura della seconda fase: prima l’attivazione "mista", poi il prosieguo del cammino in autonomia, con le associazioni e gli enti gestori dei tre siti carsici primi ed unici attori del progetto. Il bilancio dei primi tre anni di attività e le future possibilità di espansione della “rete a progetto” verranno illustrate a giornalisti e pubblico durante l’incontro in programma per la giornata di venerdì 20 luglio, alle 15, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc (via Roma 15 a Cuneo).

Durante la presentazione, "Caves" svelerà al pubblico anche il nuovo video promozionale girato grazie alla collaborazione dei ragazzi dei Comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Villanova Mondovì, per un giorno attori protagonisti dei trailer che faranno conoscere le tre realtà sotterranee in tutto il mondo. Saranno proprio i giovani abitanti delle valli Corsaglia, Ellero e Maudagna i primi divulgatori delle bellezze nascoste di "Caves", stimolando il processo di autovalorizzazione da parte delle stesse comunità, spesso inconsapevoli della grande rilevanza turistica dei tre tesori.