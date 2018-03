CASTELNUOVO DI CEVA/ Cine per la Terra 2018: storie di territori e caparbietà

SERGIO RIZZO - Seconda proiezione della rassegna Cine per la Terra 2018: dodici proiezioni d’autore lungo la via della Pedaggera per raccontare storie di paesaggi, territori, comunità.

Dopo l’incoraggiante inaugurazione della rassegna a Priero, si è svolta a Castelnuovo di Ceva (Cn) sabato 24 marzo alle ore 20,45, per la rassegna Cine per la Terra 2018, la proiezione di “Il mio amico giardiniere di Jean Becker.” A Priero la storia delle “Funne” ha messo in evidenza la caparbietà di un gruppo di donne anziane che vuole organizzare una vacanza al mare.

Con “Il mio amico giardiniere” è venuto a presentarsi un confronto tra la vita di campagna e quella di città. Daniel Auteuil, pittore parigino si trasferisce in campagna dove incontra un vecchio compagno di scuola, Jean-Pierre Darroussin che assume come giardiniere. Da questo incontro nasce un grande affiatamento, fatto di ricordi e discussioni su due visioni opposte del mondo.

Quella urbana e sofisticata e quella della campagna, genuina e sincera. In apertura di serata è stato proiettato un breve video realizzato nell’ambito del “Laboratorio cinema” coordinato da Sandro Bozzolo, avviato dall’Istituto Comprensivo di Garessio e Bagnasco dal titolo: "Per le strade di Bagnasco" di Samuele Valaperta e Lorenzo Batti.

Tra le novità di questa edizione 2018 c’è la partecipazione a ogni proiezione di un Comune ospite tra i dodici che promuovono la rassegna.

È un’esperienza finalizzata a favorire la condivisione, l’incontro e la conoscenza. Per quest’occasione è stato ospite il Comune di Belvedere Langhe che ha contribuito al rinfresco, con cui si è conclusa la serata.

Gli abbinamenti tra Comuni sono stati stabiliti per sorteggio nel corso della serata di presentazione, martedì 6 marzo a Murazzano.

Sergio Rizzo

(Nella foto: la locandina della manifestazione a Castelnuovo di Ceva)