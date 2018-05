Intervento dei vigili del fuoco a Carrù alle 18,15 di oggi giovedì 3 maggio 2018 per l’incendio di un’abitazione abitata da una famiglia, in via Guglielmo Marconi.

Nell’incendio che ha distrutto il primo piano della casa prima che i pompieri riuscissero a fermare le fiamme una persona, una donna, è rimasta intossicata e soccorsa dal 118 (codice verde). Il resto della famiglia era già stata evacuata e al sicuro.

L’abitazione è al momento inagibile.