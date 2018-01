CARRU/ Antonio Costa ospite della Bam per presentare “Scaccomatto all’Occidente”  

La Banca Alpi Marittime incontrerà giovedì 1° febbraio il Antonio Maria Costa, monregalese illustre per parlare del futuro dell’Europa.

Lo spunto sarà la presentazione del libro “Scaccomatto all’Occidente” scritto da Costa - oggi autorevole editorialista de “La Stampa” – vincitore del premio letterario Cerruglio 2016.

A colloquiare ed a presentare l’autore, sarà il giornalista Raffaele Sasso.

Il libro - L'euro, una necessità che nessuno ama, è destinato a unire l'UE, oppure a provocarne la disintegrazione? La Germania, oggi superpotenza continentale, salverà l'Europa, oppure finirà per distruggerla per la terza volta in un secolo? L'Occidente, assediato dall'imperialismo russo, dall'Islam radicale e dall'espansionismo cinese, riuscirà a mantenere l'egemonia strategica sul pianeta? In un racconto ricco di colpi di scena, dove s'intrecciano realtà e fantasia, storia e cronaca, il lettore accompagna il protagonista in incontri segreti nelle sedi del potere mondiale. In un affresco incredibile, dove convergono varie trame totalmente credibili, Antonio Maria Costa raffigura lo scenario mondiale odierno.

L’autore - Antonio Maria Costa, è nato in Piemonte nel giugno 1941. Ha studiato presso le Università di Torino, Mosca e Berkeley (California). È stato membro supplente del Fondo Monetario Internazionale, direttore generale di Economia e Finanza presso la Commissione della UE nonché segretario generale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Nel 2002 è stato nominato direttore esecutivo dell’ufficio Onu e si è occupato della lotta contro la droga e il crimine (Unodc), operando con sede a Vienna. È stato vicesegretario generale delle Nazioni Unite.

L’incontro è in programma presso la Sala Michele Ferrero presso il Centro Servizi per l’Industria, Corso Dante 51 – Cuneo alle 18.00 di giovedì 1° febbraio.

Per informazioni e adesioni 0173757307 – comunicazione@bancaalpimarittime.it