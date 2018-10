CARRU'/ Bam e Egea insieme per dare ai propri clienti le migliori soluzioni per luce e gas

Banca Alpi Marittime ha stipulato con il Gruppo EGEA, la multiutility di riferimento del nostro territorio in fatto di servizi energetici e ambientali, un accordo di collaborazione, denominato “BAM Servizio Energia” rivolto a soci e clienti.

Questa nuova iniziativa, volta ad integrare l’offerta dei servizi proposti dalla Banca Alpi Marittime, permette di ottenere condizioni vantaggiose sulle tariffe di fornitura di energia elettrica e gas per la propria casa e/o per l’impresa.

BAM ha scelto e consiglia EGEA apprezzando le principali caratteristiche distintive del servizio ovvero: nessun costo di attivazione; intera gestione dei processi di cambio fornitore in carico ad EGEA (il cliente non dovrà preoccuparsi di nulla per ciò che attiene al cambio di operatore); massima trasparenza dei dati di fatturazione, consultabili sul portale del fornitore o sull’applicazione per dispositivi mobili (“App”). Soprattutto, il servizio EGEA si distingue per caratteristiche che appartengono anche allo stile di BAM, quali rintracciabilità e riconoscibilità; tutto questo attraverso Sportelli EGEA aperti al pubblico, diffusi sul territorio di riferimento della Banca, e a servizi specifici dedicati al Cliente come il Call Center e il Back-Office gestiti direttamente dalla sede di Alba (con linea telefonica diretta e il servizio di assistenza Clienti, anche tramite posta elettronica).

Per usufruire del servizio basterà recarsi presso una delle filiali della Banca Alpi Marittime portando con sé una bolletta della luce e una del gas e manifestare l’interesse verso l’iniziativa. L’attività di adesione ai contratti luce e gas a tariffe agevolate rispetto agli standard di mercato sarà resa particolarmente semplice dall’utilizzo di un'apposita piattaforma informatica realizzata da EGEA, che permette di recuperare i dati utili per la formulazione della nuova proposta direttamente dalla scannerizzazione della vecchia bolletta di luce e gas.

Le filiali della Banca Alpi Marittime supporteranno la clientela nell’eventuale sottoscrizione del nuovo contratto con EGEA attraverso una semplice e rapida procedura.

«Si tratta di un ulteriore servizio messo a disposizione dei nostri soci-clienti - commenta Carlo Ramondetti, Direttore Generale della Banca Alpi Marittime - grazie all’accordo commerciale stipulato, con EGEA, società multiutility che opera anche sul nostro territorio di competenza».

«L’accordo - aggiunge Gianni Cappa, Presidente della Banca Alpi Marittime - entrerà in servizio fra pochi giorni e vuole fornire nuove opportunità con particolari condizioni di fornitura di luce e gas, tali da rispondere sia alle esigenze di privati che di Piccole e medie imprese».

PierPaolo Carini, Amministratore Delegato del Gruppo EGEA, chiosa: «Banca Alpi Marittime è punto di riferimento di un’area che si distingue per dinamicità, intraprendenza e soprattutto per le qualità delle persone, che restano custodi di profondi valori e, al tempo stesso, fermento di crescita e sviluppo di un territorio al quale sono fortemente legate. È un contesto particolarmente affine al nostro modo di essere e che per EGEA rappresenta un vero e proprio modello. L’accordo siglato con Banca Alpi Marittime consolida ulteriormente la nostra presenza su questo territorio e impegna noi e BAM nella fornitura di prodotti e servizi integrati, rispondendo alla crescente richiesta di efficienza e convenienza a “Km 0”. Inoltre, l’accordo rafforza il nostro legame con BAM, significativa espressione dell’azionariato della nostra capogruppo, realtà che opera da sempre sul nostro territorio e per il nostro territorio».