Mondovì, ecco che giro farà la corte del Moro durante il grandioso Carlevè

Il Carlevè 'd Mondvì entra nel vivo. Dopo un primo fine settimana trascorso sulle piste innevate del comprensorio sciistico del Mondolè (Prato Nevoso e Artesina), il Moro e la sua corte sono pronti: sabato 23 febbraio, alle 17,30, il sindaco di Mondovì (Cuneo) Paolo Adriano consegnerà le chiavi della città al Re Saraceno più rinomato del Monregalese. Con un’inedita cerimonia all’interno della sala consigliare del Municipio (corso Statuto 15), alla presenza delle maschere storiche degli altri carnevali in arrivo da tutto il Piemonte e non solo, sua maestà alzerà al cielo il prezioso cimelio ed annuncerà alcuni provvedimenti studiati ad hoc: le leggi "Ad Morum".

Il nuovo corso di Guido Bessone si aprirà dunque con una curiosa e scherzosa novità, svelata alla città solo durante la cerimonia di consegna. Le vie del centro storico di Breo si animeranno, prima e dopo la cerimonia, grazie alla sfilata di tutti gli ospiti, prima di trasferire la festa presso il ristorante La Borsarella, teatro dell’attesa cena di gala: vero e proprio preludio alla maestosa prima sfilata del Carlevè 'd Mondvì in programma a partire dalle 14,30 di domenica 24 febbraio. Sempre nella giornata di domenica, dalle 10 alle 20, esordirà la vera novità dell'edizione 2019: la presenza di street food nelle vie e nelle piazze del centro commerciale naturale della città (piazza Cesare Battisti, piazza Roma e piazza Santa Maria Maggiore).

Tra gli appuntamenti più attesi della settimana la doppia serata dedicata allo Zecchino... Moro (lunedì 25 e martedì 26 febbraio, presso il teatro Baretti) e l’altrettanto attesa Cena dei Lombardi nella rinnovata location del Dancing Christ, a cura dell’Hotel La Ruota di Pianfei (info e prenotazioni: 334.3448647; segreteria@carnevaledimondovi.it). «Siamo pronti come non mai - afferma Enrico Natta, presidente della Famija Monregaleisa - per colorare ed animare le vie del centro della nostra bellissima città. Il calore ricevuto nel fine settimana, sulle piste innevate e presso Mondovicino, ci ha ulteriormente caricati: la Corte è pronta, ha in serbo anche una nuova filastrocca che animerà i 75 appuntamenti della Giro del Moro. Il nostro non è solo un Carlevè, è molto di più: è un'intera città che mette inmostra le sue bellezze rivestite dai colori del carnevale. Grazie allo street food i turisti potranno trovare animazione sin dal mattino, preparandosi al meglio per l'evento clou della sfilata pomeridiana. Vi aspettiamo!»

L’intera settimana sarà inoltre caratterizzata dagli innumerevoli appuntamenti del tradizionale "Giro del Moro" che rimarrà dunque il fiore all’occhiello di un evento che oltre al grande richiamo turistico abbina da sempre la forte valenza sociale che ne deriva. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti del Giro del Moro:

Sabato 23 febbraio, ore 9: Casa di Riposo di Vicoforte ore 10.15 Asilo nido Borgo Aragno LO GNOMO SCALZO ore 11.00 ANFASS La Vignola

Lunedì 25 febbraio, ore 9: Primaria Breolungi ore 09.30 Infanzia Breolungi ore 10.15 Infanzia Rifreddo ore 11.00 Infanzia Magliano Alpi ore 11.30 Primaria Magliano Alpi

ore 14.30 Casa di riposo Magliano Alpi ore 15.30 Ospedale Carrù ore 16.30 Casa di riposo comunale di Farigliano ore 17.30 Cimitero Magliano Alpi

Martedì 26 febbraio, ore 9: Infanzia Mombasiglio e Elementare Mombasiglio ore 09.30 Casa di riposo Mombasiglio ore 10.15 Primaria Niella Tanaro e Infanzia Niella Tanaro ore 11.00 Infanzia San Michele e Casa di riposo San Michele ore 12.15 Scuola Materna Asilo Gandolfi - Pianfei ore 12.45 Primaria Pianfei

ore 14.30 Casa di riposo Pianfei ore 15.15 Infanzia San Biagio - Don Campana ore 16.30 Casa di riposo Teresiane - Mondovì Piazza ore 17.30 Casa di riposo Borgato

Mercoledì 27 febbraio, ore 8,45: Primaria Piazza ore 09.00 Infanzia Piazza ore 09.35 Infanzia Vicoforte ore 10.15 Infanzia I Piani di Breo ore 11.00 Infanzia Carassone San Domenico ore 11.30 Primaria Carassone

ore 14.00 Cà del Moro - Dancing Christ - Festa ANFASS e AMAC del MONREGALESE ore 15.00 Oratorio Magliano Alpi ore 15.30 Casa di riposo Sacra Famiglia ore 17.00 Suore Domenicane Via Botta

Giovedì 28 febbraio, ore 9: Primaria Sant’Anna ore 09.30 Infanzia S. Anna

ore 10.15 Infanzia Grillo Parlante ore 10.45 Infanzia Ferrone ore 11.30 Primaria Ferrone

ore 15.00 Villa Andrea - Lurisia ore 15.45 Collegino Milena ore 16.15 Casa di riposo Roccaforte ore 17.00 Doposcuola Roccaforte ore 17.45 Festa bambini presso Hotel La Ruota di Pianfei

Venerdì 1° marzo, ore 8,30: Saluto in BNI presso Sala del BALON PORT ore 09.00 Primaria Borgo Aragno ore 09.45 Asilo nido Mondovì ore 10.30 Infanzia Borgato ore 11.15 Infanzia Roccaforte

ore 15.00 Cà del Moro - Dancing Christ: Festa dei Centri Anziani ore 16.30 Oratorio Terza età Sacro Cuore per festa ore 17.30 Pasticceria Zucco

Sabato 2 marzo, ore 9,30: Casa di Riposo Crava ore 10.30 Casa di riposo Piozzo ore 11.00 Piozzo Casa di riposo Albarosa ore 11.30 Corteo per le vie di Piozzo ore 12.00 Piozzo Casa di Riposo ex Ospedale

ore 14.30 Museo della Ceramica - Mondovì Piazza, Asta di Beneficenza Lions club ore 15.00 Cà del Moro - Dancing Christ - Gran Carnevale dei BAMBINI

Lunedì 4 marzo, ore 9,30: Infanzia Maria Immacolata Mondovì - Via Fossano ore 10.45 Casa di riposo Villanova Mondovì ore 11.45 Cimitero Mondovì

ore 14.30 Centro Diurno Borgo Aragno ore 15.15 Oratorio Sacro Cuore - festa dei bambini della neuropsichiatria infantile ore 16.30 Associazione Culturale BOOM (Carrù)

