CARAGLIO/ Al Teatro civico sabato 3 febbraio va in scena "Io provo a volare"

La Residenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” nella stagione “Festa Mobile – Tre teatri una grande stagione”, sabato 3 febbraio alle ore 21 a Caraglio, ospita uno spettacolo osannato dalla critica e apprezzato dal pubblico.

“Io provo a volare – omaggio a Domenico Modugno” di e con Gianfranco Berardi e la partecipazione di Davide Berardi voce solista e chitarra Bruno Galeone fisarmonica Regia e luci Gabriella Casolari Costumi Pasqualina Ignomeriello. Con il sostegno di Festival Internazionale Castel dei Mondi Compagnia Berardi Casolari (Taranto).

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA - JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia) “for aesthetic emotion, pure and joyful that was caused in cheerful audience”

PREMIO ANTONIO LANDIERI - come miglior spettacolo del 2011- NAPOLI

La Residenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” nella stagione “Festa Mobile – Tre teatri una grande stagione” ospita uno spettacolo osannato dalla critica e apprezzato dal pubblico.

“Io provo a volare” è una drammaturgia originale, che a partire da cenni biografici di Domenico Modugno e dalle suggestioni delle sue canzoni, racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti. Ed è proprio attraverso la descrizione delle aspettative, delle delusioni, degli sforzi e degli inganni subiti da truffaldini incontri che si articola il viaggio fra comici episodi della realtà provinciale e alienanti esperienze metropolitane. La storia vede lo spirito di un custode di un teatrino di provincia che, a mò di vecchio capocomico, torna in scena ogni notte, a mezzanotte, in compagnia dei suoi musicisti all’interno del teatro, in cui mosse i primi passi.

Così fra racconto, musica e danza, si rivivono episodi della sua vita: i sogni, gli incontri, gli stages, le prove , la fuga, la scuola, il primo lavoro e l’amaro rientro al paesino, al quale, dopo aver provato tutte le strade possibili, è costretto a tornare. Ma come se non bastasse, il piccolo e romantico cinema in cui aveva cullato il sogno artistico, non è più quello di una volta. Così per amore dell’arte e della propria felicità, il giovane decide di entrare di nascosto nel teatro e pietra dopo pietra demolirlo. Il lavoro quindi, utilizzando la figura di Modugno come simulacro, rende omaggio agli sforzi ed al coraggio dei lavoratori in genere e dello spettacolo in particolare, che, spinti da passione, costantemente si lanciano all’avventura in esperienze giudicate poco dignitose, solo perché meno visibili. Poesia e comicità sono gli ingredienti principali della pièce, che attraverso un uso sui generis della luce trasmette atmosfere emotive, suggestioni e ricordi indimenticabili cercando di risvegliare nel pubblico quel sogno di libertà di cui Modugno si fece portavoce e simbolo.

Confidenze dell’autore/note di regia

Il sogno, la realtà, la percezione dell’uno e dell’altra che ognuno di noi ha e di cui si convince giorno dopo giorno sempre di più. La presunzione, il cieco perseguimento delle proprie idee, la dura e spesso ipocrita realtà con cui scontrarsi. L’errore, base della ricerca, grande assente in una società che riconosce i prodotti finiti e competitivi piuttosto che i processi con i suoi naturali tempi d’evoluzione. Il dolore, sola via in grado di consentire uno sviluppo della coscienza, limitata com’è ormai nella nutrizione e costretta ad una condizione di esperienza sempre più veloce e programmata. Il buio, il mistero, l’ignoto, mete di un individuo, di un me, alla ricerca di un sé perso e confuso nelle mille tentazioni dell’Io. L’Io, il sé, il sogno, la realtà, il teatro portale del sentire, dell’intuire, canale per diagnosticare e guarire.

E così nasce “Io provo a volare”, il desiderio di ricostruire dentro di sé, intorno a noi, l’idea di nido per poter planare sicuri verso gioie sconosciute.

Così nasce un’indagine introspettiva che si allarga all’analisi di una condizione diffusa e condivisa; così da spunti autobiografici, biografici e da aneddotistica racimolata fra miti, colleghi e coetanei, emerge la volontà di gridare un rifiuto alla propria paura di affrontare il mondo, il desiderio di riconoscersi fragili, soli, la speranza di riscoprirsi onesti innanzitutto con sé stessi “vedere o non vedere, questo è il problema, guardare dritto in faccia la realtà che mi circonda e mi spaventa e affrontarla con coraggio per cercare di cambiare o tenere tutto quanto dietro un velo che mi copre gli occhi ed il cuore e m’impedisce di soffrire?…”

Intanto procediamo: Co.Co.Co., collaborativi in maniera costante e continuata, come il mondo del lavoro cinico ed alienante c’insegna, nel tentativo di ristrutturare il pollaio in cui da tempo svolazziamo tronfi e litigiosi. COraggiosi, per favore, COstanti e COnvinti per la rivoluzione che porterà a smettere di essere pollastri rantolanti, illusi di volare come falchi nel blu dipinto di blu.

Estratti recensioni

Alla fine lo spettacolo migliore che io abbia visto in Andria non era certo il più innovativo. Era il più gradevole, il più simpatico, il più umanamente vicino al suo pubblico, Io Provo a Volare…..i musicisti in scena con Berardi sono bravissimi e quasi incredibile nella vocalità è suo fratello Davide. Franco Cordelli – Il Corriere della Sera

Gianfranco Berardi, sicuramente uno degli astri nascenti del nostro teatro…Era da molto tempo che non vedevo un attor giovane stare in scena con tanta sicurezza e tenere in pugno lo spettatore con tanta beffarda spavalderia ma anche con irresistibile complicità. Marco de Marinis – Cultureteatrali.org

….brilla il filone degli show pugliesi, col nuovissimo Io Provo a Volare in cui Gianfranco Berardi interpreta uno Spirito del Teatro spinto dal suo entusiasmo a risuscitare la orchestraccia che è in scena con il racconto di una vita dedicata al teatro per cui scodella battute dell’Amleto e per l’entusiasmo della sala arriva a identificarsi con Domenico Modugno. Franco Quadri – La Repubblica

Il volo di Gianfranco Berardi, attore straordinario, è uno di quei voli quasi rasoterra, che non possono lasciare indifferenti gli spettatori.……Questo lavoro che non è solo uno spettacolo teatrale ma un piccolo sogno da regalare al pubblico che c’era e che verrà.…….E’ un teatro povero ma vivo. Poesia pura.

Francesca De Sanctis – L’Unità

Berardi va a pescare soprattutto nel varietà e nel cabaret, con efficace esagerazione spesso macchiettistica, pensando a Petrolini, Totò, Karl Valentin e Leo De Berardinis e a certe sue allucinate apparizioni. Antonio Audino – Il Sole 24 ore

Berardi è evocativo, folgorante e dissipatorio, acceso da una luce interiore in cui è artista non vedente. Ripassa il calvario dei poeti di provincia, degli Amleti mancati, dei sognatori respinti dalla città di quelli che provano a volare tornando alle radici, e a tratti pronuncia (o mette in danza) cose altre, ispirate, mentre il mistero è in Berardi. Rodolfo Di Giammarco – La Repubblica

Gianfranco Berardi è attore, autore e regista teatrale, nato a Bitonto (BA) il 20/11/1978, residente a Crispiano (TA).

TEATRO

(2003) autore e interprete di “Briganti” spettacolo vincitore del “Festival Internazionale di Lugano 2005”

(2005) autore e attore in “Il Deficiente”, vincitore del “Premio Scenario 2005”;

(2007) coautore di “Il consiglio di Cagnara” per RADIO3 RAI, regia di Gabriele Vacis;

(2009) autore e interprete di “Land Lover” spettacolo vincitore del “Premio ETI - Nuove Creatività” e del bando "Principi Attivi" della Regione Puglia;

(2010) autore e interprete di “Io provo a volare. Omaggio a Domenico Modugno” spettacolo vincitore al “JoakimInterFest” di Kragujévac in Serbia con il Premio speciale della giuria “for aesthetic emotion, pure and joyful that was caused in cheerful audience” e del Premio del pubblico. Vincitore del Premio Antonio Landieri a Napoli. Lo spettacolo è stato in tournèe anche a Parigi, in Slovenia e in Argentina;

(2013) autore e interprete di “In fondo agli occhi”, spettacolo per la regia di Cèsar Brie;

(2015) autore, regista e interprete di “La prima, la migliore”, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione.

PUBBLICAZIONI

“ Viaggio per amore- dal Deficiente a Land Lover“ UBU LIBRI Milano settembre 2010;

“In fondo agli occhi “ Editoria&Spettacolo settembre 2013.

CINEMA

Attore protagonista del lungometraggio “Babis-figli dei rospi” di Niccolò Manzolini;

(2015) Attore protagonista del lungometraggio “Parco Invisibile” di Davide Gatti, CoitempichescorronoFilm;

(2015) Attore nel film “Il Manoscritto”, RA.MO Produzioni.

www.berardicasolari.it

Biglietti intero € 12, ridotto € 10, ridotto speciale € 8 (per le riduzioni dettagli sul sito)

Apertura cassa un’ora prima dello spettacolo. Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria Passepartout di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro.

Informazioni, prenotazioni, vendita carnet

Comune di Caraglio – Biblioteca Civica - tel. +39.0171.617714 (ma – gio - ve ore 14.45 – 18, me e sa ore 9 – 12) www.comune.caraglio.cn.it

Comune di Busca Ufficio Cultura Tel. +39 0171 948624 da lunedì a giovedì 8.30/12 - 14/16 venerdì 8.30/12

www.comune.busca.cn.it

Comune di Dronero IAT - Informazione e Accoglienza Turistica Tel. +39 0171 917080

da lun a sab 10-12.30 lun e sab 14.30-17.30 giov CHIUSO www.comune.dronero.cn.it www.visitvallemaira.it

Santibriganti Teatro - tel. +39.011.645740 (dal lun. al ven. ore 14-18)

www.santibriganti.it santibriganti@santibriganti.it

Santibriganti è su facebookResidenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” di Caraglio, di Busca, di Dronero, Stagione teatrale 2017/2018 “Festa Mobile -Tre teatri una grande stagione” ideata e realizzata da Santibriganti Teatro con il contributo di Comune di Caraglio – Comune di Busca – Comune di Dronero Regione Piemonte – Piemonte dal Vivo Fondazione CRC in collaborazione con Teatranza Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura del Piemonte. Gli spettacoli si svolgono presso il Teatro Civico di Caraglio (CN) via Roma 124 o nel Teatro Civico di Busca(CN) piazzetta del Teatro 1 o al Cinema Teatro Iris di Dronero piazza Martiri 5 (CN).