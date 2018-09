Caos treni: ritardi fino a 70 minuti e cancellazioni anche sulla tratta Cuneo-Torino

E' tornato progressivamente alla normalità il traffico ferroviario sul nodo di Torino, rallentato dall'alba di sabato 8 settembre per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni a Porta Nuova.

Caos nelle stazioni e ritardi fino a 70 minuti per otto treni ad alta velocità e per quindici regionali, sulle linee in uscita ed entrata da Torino Porta Nuova per Modane, Cuneo, Milano, Ventimiglia e Genova.

Quattro treni regionali sono stati cancellati, mentre altri sette sono stati limitati nel percorso. Sulle cause del guasto sono in corso accertamenti da parte delle ferrovie.