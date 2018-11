Campagna Amica Day: non solo tartufi, tutto il buono della nostra terra ad Alba

Prende il via il Campagna Amica Day che, per il terzo anno consecutivo, Coldiretti organizza ad Alba, in provincia di Cuneo, in occasione della Fiera internazionale del tartufo bianco. Tra gli appuntamenti più importanti, il grande mercato Campagna Amica allestito ai piedi del duomo. I produttori aderenti al circuito Campagna Amica affolleranno il principale salotto cittadino dalle 17 alle 20 di oggi, sabato 17 novembre, e dalle 10 alle 19 di domani, domenica 18 novembre.

Sono oltre trenta le aziende agricole dalla Granda, dalle altre province piemontesi e dalla vicina Liguria, giunte ad Alba per offrire il meglio delle loro produzioni: vini doc e docg, frutta e ortaggi di stagione, capponi e carne di razza Piemontese, salumi, formaggi, farine di vario tipo (di grano, di mais, di cereali antichi, di nocciole), olio ligure, riso, ceci, miele, uova, zabaglione, confetture, composte, cugnà, vincotto, succo d’uva, spremuta di mela, sidro di pera, castagne, noci, nocciole, dolci, snack di frutta, bacche di goji essiccate, zafferano, cosmetici a base di frutta e di lavanda.

“Un’offerta vastissima e variegata di prodotti, da quelli tipici locali a quelli più peculiari - spiega Coldiretti Cuneo - che fa del mercato Campagna Amica una straordinaria occasione per apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il made in Italy”. “Al Campagna Amica Day anche quest’anno promuoviamo il territorio e la filiera corta dell’agroalimentare - prosegue Coldiretti - offrendo alle nostre aziende una vetrina d’eccellenza e un’opportunità di incontro con albesi e turisti italiani e stranieri, e ai cittadini una serie di appuntamenti che appassioneranno grandi e piccini fra ricette, degustazioni e laboratori”.