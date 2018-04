Eurocin e Parco Alpi Marittime rafforzano l'intesa in Camera di commercio a Cuneo

In Camera di commercio a Cuneo si è svolto l'incontro tra il presidente dell'ente cuneese e amministratore unico di EURO C.I.N. GEIE Ferruccio Dardanello e i vertici del Parco Alpi Marittime nelle persone del direttore Giuseppe Canavese e del presidente Paolo Salsotto, che attualmente ricopre altresì la presidenza del GECT Parc européen/Parco europeo Alpi Marittime Mercantour.

L'incontro ha messo in evidenza la forte volontà dei due organismi di intraprendere un percorso di collaborazione e la ferma intenzione di voler condividere le singole esperienze per guardare insieme al futuro, in un'ottica di apertura europea.

La finalità quella di agire concretamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e della programmazione europea e il desiderio di trasmettere un'immagine unitaria del territorio e delle sue peculiarità.

"Le Alpi del Mare - afferma Ferruccio Dardanello che nel 1994 ha dato vita al primo gruppo europeo di interesse economico tra Camere di commercio transfrontaliere - sono il nostro grande sogno, cullato da decenni tra le non poche difficoltà di un cammino ambizioso, per dare visibilità a un territorio caratterizzato da obiettivi che guardano lontano. Consapevoli di vivere in un angolo senza uguali, in cui mare e montagna si fondono in poche decine di chilometri, caratterizzati da un tessuto economico e produttivo diversificato, aspiriamo a un riconoscimento capace di attribuire a questa Euroregione un valore universale.

Siamo pronti ad intraprendere un nuovo percorso in collaborazione con il Gect, nella convinzione di poter accompagnare i territori e le economie verso la realizzazione di questo ambizioso progetto".

Un territorio ricco di potenzialità e forte della presenza di due strumenti unici. Da un lato, con sede a Cuneo, l'EURO C.I.N. GEIE, primo gruppo europeo di interesse economico nato tra tra le Camere di commercio di Cuneo, Imperia e Nizza con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la zona compresa tra Piemonte, Liguria e PACA; dall'altro, il GECT Parc européen/Parco europeo Alpi Marittime Mercantour, con sede a Tenda, gruppo europeo di cooperazione territoriale attualmente impegnato nell’elaborazione della candidatura a Patrimonio Mondiale UNESCO del territorio delle Alpi del Mediterraneo.

“Siamo particolarmente contenti di questa possibilità di collaborazione tra GEIE e GECT.” - afferma Paolo Salsotto, presidente del GECT Parc européen/Parco europeo Alpi Marittime Mercantour - “I due Parchi Marittime e Mercantour – gemellati sin dal 1987 - svolgono un ruolo importante per la protezione e la conoscenza dell’ambiente naturale in questa area in cui le Alpi si affacciano sul mare; ma per una migliore valorizzazione del territorio è assolutamente essenziale il coinvolgimento degli operatori economici, il che potrà avvenire sempre di più con il contributo determinante del GEIE.

Inoltre penso che in questo periodo così difficile nei rapporti tra Stati sia fondamentale dare concrete dimostrazioni di collaborazione e buona volontà tra partner di diverse nazionalità: i due Gruppi GEIE e GECT sono la dimostrazione tangibile di come siano possibili positive sinergie transfrontaliere.”

(Nella foto i presidenti Dardanello e Salsotto)