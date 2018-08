CALCIO/ Nuovo ufficio e stagione alle porte per il Cavallerleone: "Dopo 23 anni ancora qui"

"E anche quest'anno si riparte, dopo 23 anni siamo ancora qui e questo ci riempe di orgoglio. Anche per la prossima stagione ormai alle porte, faremo calcio a 11 Amatoriale Acsi, poco impegnativo e divertente allo stesso tempo, dove tutti potranno partecipare e divertirsi nel campo comunale del Cavallerleone (provincia di Cuneo).

Oggi finalmente possiamo vantarci di avere anche noi un piccolo ufficio per la nostra squadra: ancora un passo avanti per il Cavallerleone dopo le panchine e le porte da calcio nuove. Come sempre, ringraziamo il sindaco Bongiovanni Giovanni e tutta la sua giunta comunale per averci sostenuto e di esserci stati vicini in ogni momento; un grazie va anche a Paolo Testa, sempre presente nel sostenerci come sponsor.

Mister Raffaele Prattichizzo: "Quest'anno abbiamo rinforzato la rosa con nuovi innesti e contiamo di stare in una classifica medio-alta. La rosa attualmente è di 18 giocatori, ma vogliamo portarla a 20 giocatori; stiamo lavorando bene e speriamo di portare dei risultati importanti in campo e nella classifica finale siamo un buon gruppo".