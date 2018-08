Buttieri porterà avanti l'impegno di Terranostra per l'agriturismo in provincia di Cuneo

Giuseppe Buttieri è stato riconfermato ai vertici di Terranostra Cuneo, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti, aderente al circuito Agriturismi di Campagna Amica.

Ad eleggere il presidente è stato il nuovo Consiglio direttivo provinciale in carica per il quinquennio 2018-2023, nominato a fine giugno dall’assemblea riunita.

Sarà ancora Giuseppe Buttieri, titolare dell’omonimo agriturismo a Cherasco ed eletto per la prima volta nel 2012, a guidare l’associazione che oggi raggruppa oltre settanta aziende agrituristiche che offrono ospitalità, ristorazione e occasioni uniche di scoperta del territorio fra accoglienza, tradizione rurale ed eccellenze agricole locali.

“Proseguiremo l’impegno di Terranostra - dichiara il presidente Buttieri - per offrire a chi sceglie i nostri agriturismi uno spaccato autentico di vita agricola cuneese. La nostra forza sta nella capacità di proporre agli ospiti un legame genuino e profondo, per quanto fugace, con la terra e la nostra agricoltura nel segno di un’enogastronomia a chilometro zero e di un territorio ricco di risorse e potenzialità”.

Nuovo vicepresidente di Terranostra Cuneo è Chiara Andreis, titolare dell’agriturismo “Cascina Sant’Eufemia” a Sinio, mentre a Paolo Sappa dell’agriturismo “Ca’ del Duduro” di Garessio è stata affidata una speciale delega sulle attività e lo sviluppo della nuova figura dell’Agrichef.

Oltre a Buttieri, Andreis e Sappa, fanno parte del nuovo Consiglio provinciale: Serena Destefanis dell’agriturismo “Il Bricco” a Treiso, Giovanni Battista Morano dell’agriturismo “Sarmore” a Salmour, Pierfranco Oberto dell’agriturismo “Il Gelso” a La Morra, Franca Pejrone dell’agriturismo “Antica Cascina Costa” a Pagno e Roberto Vallauri dell’agriturismo “L’Agrifoglio” a Limone Piemonte.