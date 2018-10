BRA/ Il "Giolitti" compie 40 anni e festeggia con i nuovi e i vecchi allievi

E' articolato su due giorni il programma dei festeggiamenti per i primi 40 anni del liceo Scientifico a Bra.

L'evento, in programma venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018, è rivolto agli alunni che oggi frequentano le aule di via Fratelli Carando insieme ai loro insegnanti, a quelli che potranno iscriversi in futuro e coinvolgerà direttamente molti ex allievi ed ex docenti.

Nella mattinata di venerdì, infatti, è in programma una conferenza della professoressa Marcella Bona, docente di fisica delle particelle presso la Queen Mary University di Londra e ricercatore al CERN e del dottor Ivan Gnesi referente e responsabile del progetto PolarQuest per l’università di Torino ed il Centro “Enrico Fermi” di Roma.

Previsti anche alcuni interventi di studenti del liceo sul tema "La scienza come...mito, letteratura e gioco" e una relazione sul pendolo di Foucault del professor Giacomo Olivero.

A seguire, alcuni ex allievi che oggi lavorano in diversi ambiti porteranno le loro testimonianze. Alla mattinata sono stati invitati anche alcune classi delle scuole medie della città.

La giornata di sabato 27, invece, ospita il convegno dal titolo "Il valore della cultura scientifica per la comunità": i lavori si aprono alle 9,30 nella sala congressi dell'hotel Cavalieri di piazza Giovanni Arpino.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Francesca Scarfi, della presidente dell'associazione Amici del liceo, Laura Dellaferrera, del sindaco di Bra, Bruna Sibille e dell'assessore regionale all'Istruzione Giovanna Pentenero è in programma la lectio magistralis “La curiosità è il motore della Scienza” del professor Fernando Ferroni, presidente Nazionale dell’Istituto di Fisica Nucleare.

A seguire, lo scrittore Davide Longo intervisterà alcuni ex allievi prima della premiazione degli studenti che durante l'estate hanno partecipato al progetto "EEE PolarQuest" per la misurazione dei raggi cosmici. Chiuderà la mattinata un pranzo conviviale, occasione di ritrovo per ex alunni ed ex insegnanti.

Il pranzo si terrà all'hotel Cavalieri, le prenotazioni sono aperte fino al 14 ottobre sia on line sul sito www.liceidibra.com nella sezione News “Convegno 40 anni del Liceo” o in segreteria (0172 44624 - Franca).

Le prenotazioni al pranzo si raccolgono anche a Sommariva Bosco, presso l'Enoteca Destefanis (via Vittorio Emanuele II, 27) e a Cherasco, presso Generali Assicurazioni (rivolgendosi a Renata Avagnina, Via Vittorio Emanuele II, 9, il martedì pomeriggio e il giovedì mattina).

Durante il convegno saranno distribuiti gli annuari con i nomi dei diplomati dei primi quarant'anni del Liceo Scientifico e con alcune note storiche sulla nascita della sezione braidese che, nel 1978, divenne indipendente dal liceo di Fossano per poi negli anni, trasformarsi nel polo liceale cittadino "Giolitti-Gandino" che oggi offre, oltre allo scientifico e al classico, gli indirizzi linguistico, scienze umane e scienze applicate.